«Чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать»: цифровое сопротивление Павла Дурова

«Люди уделяют слишком много внимания социальному статусу. Например, какая разница – жить в Лондоне или в маленькой деревне? С интернетом нет никакой разницы».

Эти слова Павел Дуров произнес в 2016 году в интервью Huffington Post. К тому времени создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram уже несколько лет жил за пределами России – родину он покинул по нескольким причинам.

Без диплома

Отец предпринимателя и долларового миллиардера по версии Forbes – Валерий Дуров. В прошлом он заведовал кафедрой классической филологии на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Этот же вуз закончили Павел и его брат Николай.

«Очевидно, мой брат оказал на меня большое влияние. Он гений. Когда мы отправились в Италию (Дуров вместе с семьей в раннем детстве прожил там несколько лет, – прим. ред.), про него на местном телевидении говорили как про вундеркинда, который мог решать очень сложные математические уравнения», – рассказывал Дуров.

Братья были близки с детства, что затем сказалось на их будущем. Они вместе основали «ВКонтакте» и Telegram.

Программированием Павел увлекся задолго до создания самой известной социальной сети в России. В школе он не раз устраивал различные проделки с компьютерами, что не очень нравилось его учителю, но нравилось одноклассникам.

Тем не менее у Дурова нет образования программиста. Он окончил филфак СПбГУ по специальности «Английская филология и перевод». Диплом он не забирал – к моменту окончания университета Павел активно занимался созданием «ВКонтакте».

Дуров в детстве и граффити на улице Некрасова. Фото: Instagram / @durov

«Могли бы никогда не встретиться вновь»

Дурова не просто так называют «русским Цукербергом». История Facebook, как и «ВКонтакте», начиналась с форума для студентов.

Павел создал два проекта: Durov.ru – электронную библиотеку с рефератами, и Spbgu.ru – сайт, где могли общаться студенты. Второй проект перерос в крупнейшую соцсеть России благодаря бывшему однокласснику Дурова Вячеславу Мирилашвили, который учился в США и наблюдал за успехом Facebook.

«Идея поиска одноклассников и однокурсников казалась актуальной для нас с Вячеславом лично. Ведь мы могли бы никогда не встретиться вновь», – сказал однажды Дуров.

Партнер Павла занял часть денег для запуска соцсети у своего отца, известного предпринимателя Михаила Мирилашвили. Тестовая версия «ВКонтакте» работала с лета 2006 года, а официальный запуск состоялся 10 октября, в день рождения Дурова. Он тогда отмечал 22-летие.

Поначалу «ВКонтакте» пользовались несколько тысяч человек. Вскоре после запуска Дуров устроил конкурс – тот, кто пригласит в соцсеть наибольшее число друзей, получит плеер iPod.

Уже через год «ВКонтакте» пользовались больше 3 млн человек.

Фото: vk.com/durov

«У них было оружие, и они были серьезно настроенными»

Соцсеть с годами становилась все популярнее, как и ее создатели. Дуров быстро стал миллионером, а во «ВКонтакте» к лету 2008 года зарегистрировались свыше 10 млн пользователей. Это число увеличилось в два раза за несколько месяцев.

Для популярной компании руководство в 2010 году выбрало новый офис. «ВКонтакте» обосновалось в доме Зингера на Невском проспекте, где находится и в настоящее время. За пределами Петербурга здание прославилось благодаря соцсети.

В конце весны 2012 года еще большее внимание к дому Зингера и самому Дурову было приковано из-за скандальной акции. В День города основатель «ВКонтакте» выбросил из окна офиса соцсети бумажные самолетики с купюрами 5000 рублей. Прохожие бросались на деньги и боролись друг с другом за банкноты.

К тому времени Дуров уже занимался разработкой мессенджера Telegram. По его словам, идея сервиса возникла, когда к его дому нагрянул спецназ. Силовики пришли вскоре после начала массовых протестов, связанных с выборами в Государственную думу и выборами президента России.

«У них было оружие, и они были серьезно настроенными. Казалось, что они хотят выбить дверь», – рассказал Дуров в интервью The New York Times.

По словам Дурова, именно тогда он понял, что у него нет безопасного способа общения. После этого началась разработка Telegram.

Фото: vk.com/durov

«Мне пришлось пожертвовать многим»

Этот случай стал началом конца для карьеры предпринимателя во «ВКонтакте». Вскоре в соцсети сменились акционеры, и контрольный пакет акций получил холдинг Mail.Ru Group миллиардера Алишера Усманова. Новые руководители сайта сильно ограничили свободу действий гендиректора.

В конце 2013 года, когда на Украине начался Евромайдан, ФСБ России потребовала от «ВКонтакте» выдать личные данные создателей групп, посвященных протестам. Дуров отказался.

«В процессе мне пришлось пожертвовать многим. В частности, я продал свою долю ВКонтакте, так как ее наличие могло помешать мне принимать правильные решения. Но я ни о чем не жалею – защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать», – написал он в апреле 2014 года.

В то время Дуров покинул Россию. По его словам, «в этой стране невозможно вести интернет-бизнес», поэтому он принял решение не возвращаться на родину.

Число пользователей Telegram, запущенного летом 2013 года, спустя год превышало 50 млн человек. Акцент в мессенджере был сделан на шифрование данных в так называемых секретных чатах. Эта технология в 2018 году приведет к блокировке Telegram в России.

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

«Лекарство опаснее самой болезни»

Власти разных стран не раз заявляли, что злоумышленники якобы пользуются Telegram для подготовки к терактам. В частности, об этом говорили во Франции, когда в ноябре 2015 года в Париже случилось несколько взрывов.

В России внимание к мессенджеру было приковано после теракта в петербургском метро. «В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля сего года в метрополитене Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», – заявили в пресс-службе ФСБ.

Силовики начали требовать от руководства мессенджера предоставить ключи шифрования. Дуров при этом заявлял, что это невозможно.

«Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всем желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В середине апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram. С тех пор сервис официально заблокирован в России, однако пользоваться им можно с помощью различных ухищрений и даже без них – благодаря особенностям мессенджера.

«Отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни», – прокомментировал блокировку Дуров.

В борьбе за свободный интернет он заявил, что будет выплачивать миллионы долларов из личных сбережений за создание сервисов для обхода ограничений в интернете. По словам Дурова, делает он это в рамках «Цифрового сопротивления» – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса.

Фото: Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

«"Так" можно»

Дуров считается одним из самых известных молодых предпринимателей из России. На его счете больше 2,7 млрд долларов – в 2019 году он занимает 838 место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram не пьет алкоголь, кофе, черный и зеленый чай, не ест мясо и фастфуд, не принимает лекарства, не смотрит телевизор и его аналоги.

«Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: "Так принято", "Иначе нельзя", "Это неуважение". Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. Если вы ощущаете, что этот путь – правильный, игнорируйте ваше окружение», – написал Дуров в день своего 33-летия.

Официально про свою личную жизнь предприниматель ничего не рассказывает, однако в 2014 году Life опубликовал скан заявления из ЗАГС Приморского района Петербурга. В документе говорилось, что у Дурова есть дочь и сын от Дарьи Бондаренко, с которой он давно знаком. Официального подтверждения слухов нет.

Сейчас Дуров продолжает работать над новыми проектами. В частности, он разрабатывает защищенную платформу Telegram Open Network, которая позволит совершать платежи, в том числе в новой криптовалюте Gram.

«Упорство – главное качество для достижения успеха. Упорство состоит не в том, чтобы повторять одну и ту же неработающую стратегию. Упорство – это умение менять подходы к достижению цели до тех пор, пока не будет найдена самая эффективная стратегия. Как только она найдена, стоит сосредоточить на ней максимум усилий – и не останавливаться, пока она приносит плоды», – считает Дуров.

Фото: vk.com/durov