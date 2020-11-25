В РФ предлагают запретить продажу алкоголя на Новый год

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Письмо поступило на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Хамзаев пояснил свою позицию, обращаясь к теме пандемии коронавируса. Сенатор считает, что нагрузка на российскую систему здравоохранения очень велика и без новогодних алкогольных отравлений. Он напомнил, что на длинные каникулы в РФ всегда растет число отравлений и обращений в связи с этим в "скорую помощь". Основной всплеск приходится именно на 1-2 января, отметил Хамзаев.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 1 января в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Самый большой рост цен будет на водку - так, МРЦ для этого традиционного напитка повысится с 230 до 243 рублей за 0,5 л.