Российские химики изобрели способ мгновенного определения качества виски

Сделать из старика юношу

Само слово «алкоголь» означает «одурманивающий» и имеет арабское происхождение. Неизвестно, когда именно появился алкоголь, но вполне можно предположить, что он ненамного моложе самого человечества. Один из самых древних напитков – пиво. Его варили еще в Вавилоне за 7 тыс. лет до н. э.

В западной Европе изготовлять крепкий алкоголь научились в средние века путем возгонки вина. Легенда гласит, что впервые приготовил и выпил такой напиток монах и алхимик Валентиус. Протрезвев после сильного алкогольного опьянения, он заявил, что открыл чудесное средство, которое делает из старика юношу и прибавляет бодрости и сил.

Большинство алкоголя, особенно крепкого, изготавливают с использованием метода дистилляции (испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров). С помощью него еще в 1 веке греческие алхимики перегоняли этиловый спирт. Развитие технологии дистилляции ближе к 15 веку сделало возможным массовое изготовление и распространение спиртных напитков по всему миру.

Кстати, чрезмерное употребление алкоголя почти всегда порицалось обществом. На древней каменной плите, найденной в Египте, была надпись «Не погуби себя, когда сидишь в пивной, не теряй разума и не забывай своих клятв».

Чудодейственный препарат

На бумаге виски впервые было описано ирландскими монахами в 1405 году. Есть и другая «страна-столица» этого напитка – Шотландия – здесь в первый раз виски упомянули в конце 15 века в реестре казначейства, когда выдавали «солод брату Джону Кору для изготовления aqua vitae (живой воды)».

Через десять лет после этого, в 1505 году, Гильдия хирургов и цирюльников Эдинбурга получила монополию на производство виски. Его продавали в аптеках в качестве лекарства и чудодейственного препарата.

Бизнес был выгодный, поэтому спустя несколько десятилетий парламент Шотландии запретил его производство крестьянам и лицам незнатного происхождения. Уже тогда это привело к развитию «подпольных» винокурен.

8 стадий приготовления виски

Производство виски происходит в несколько этапов. У каждой компании, марки и вида виски есть свои правила. За основу берут ячмень, рожь, пшеницу или кукурузу. Во Франции, например, делают виски из гречихи. Для большинства видов виски можно выделить основные стадии: приготовление ячменного солода (или соложение ячменя), сушка, получение сусла, брожение, перегонка, выдержка, купажирование и розлив.

Сначала ячмень перебирают, очищают, замачивают и оставляют на 10 дней. Пророщенное зерно (солод) поступает на сушку. Если зерно не пророщено, то полученный виски называется зерновым. В чистом виде он в продажу почти не поступает, а применяется для купажа.

Сушат солод везде по-разному. В Шотландии, например, горячим дымом от сгорания торфа, древесного угля и буковых стружек, получая таким образом «копченое зерно». Готовый продукт имеет характерный дымный йодисто-торфяной аромат, отличающий шотландский виски от всех прочих.

В Ирландии используют «бесторфную» сушку и тройную перегонку, что, в свою очередь, придает виски мягкость. Затем солод измельчают, получая муку, смешивают с горячей водой и выдерживают около 10 часов. Так получается сладкая жидкость – сусло. К охлажденному суслу добавляют дрожжи и в течение нескольких суток бродят при температуре 35-37 градусов тепла. Так получается слабый спиртной напиток, похожий на пиво крепостью около 5%. Брагу перегоняют два (иногда три) раза в медных перегонных аппаратах. В результате дистилляции в первом аппарате получается жидкость крепостью 25-30%, носящая имя «слабого вина». Затем она еще раз перегоняется во втором аппарате. Так получаются виски крепостью до 70%. Его разбавляют водой до крепости 35-65%.

Выдерживают напиток в дубовых бочках.

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Купаж важнее всего

Есть виды виски, которые создаются путем купажирования солодовых и зерновых сортов напитка. Их смешивают и настаивают еще пару месяцев для получения нужного вкуса. Некоторым рецептам сотни лет, однако производители разрабатывают новые или видоизменяют старые в соответствии с требованиями рынка. Самый известный представитель купажированного виски – шотландский скотч. Первый рецепт смешанного напитка появился в 1853 году, его разработал Эндрю Ашер. Выпущенная марка называлась «Old Vatted Glenlivet».

Бывает три классификации: «standard» со сроком выдержки не менее трех лет (например, марки «Johnnie Walker Red Label», «Ballantine’s» или «Dewar’s»), «de luxe» с высоким содержанием солодовых сортов виски (не менее 35%) и выдержкой не менее 12 лет (самыми известными марками являются «Johnnie Walker Black Label», «Chivas Regal 12 years old», «William Lawson» и «Dewar’s Special Reserve»), а также «premium», которые выдерживаются более 12 лет. Купажи последнего класса самые дорогие и предназначены для особо ярых ценителей напитка или коллекционеров.

Самая большая в мире коллекция виски в отеле «Гленеск» в Ангусе. Фото: Paul Reid

Мошенники с настоящим ядом

История насчитывает несколько крупных кампаний по распространению суррогатов алкоголя. В основном они происходили во время «сухих законов». Но самое ужасное, когда в качестве основы напитка мошенники используют яд.

В любом алкогольном напитке есть этиловый спирт, он отвечает за опьянение. Существует также метиловый спирт, значительно более дешевый: около 30 рублей за литр, то есть в пять раз меньше минимальной цены на этанол.

Отличить два спирта друг от друга по цвету, запаху и вкусу невозможно. Метанол тоже вызывает опьянение, но после приема окисляется не до уксусного альдегида, как этанол, а до формалина. В небольших количествах метиловый спирт приводит к слепоте, доза в 50 мм – смертельна.

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В декабре 2016 года в Иркутске из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли 77 человек. В старой настойке боярышника был безопасный этиловый спирт. Поэтому с теми, кто ее пил, экономя на нормальном алкоголе, ничего плохого не случалось. Иркутский «Боярышник» делали подпольно, заменяя этанол метанолом. Трагедия стала причиной приостановки в России реализации непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывателей). В декабре 2018 года в России вообще запретили продавать суррогаты алкоголя дешевле водки.

Однако достаточно потратить несколько секунд, как в поисковике обнаружится тысяча-другая продавцов, готовых продать вам «пять литров виски за 500-800 рублей». Весь этот алкоголь – и «шотландский виски Grant’s со столетней историей», и «модную мексиканскую текилу Olmeca», и «знаменитый кубинский ром Bacardi» – производит «завод в Москве» или «завод в Петербурге». На рынке они «пять-семь-десять лет», «готовы оформить доставку куда угодно», а дешево – потому что «не платят акцизы и не тратятся на бутылки с этикетками». Покупаете в подарок? Не вопрос – напиток нальют в «совсем настоящую бутылку». Стоить будет чуть дороже, но все равно «раз в пять дешевле оригинала».

В таких бутылках может находиться: фальсификат, притворяющийся нормальным напитком; разлитый по бутылкам контрафактный алкоголь, производители которого подделывают торговые марки; самогон, который можно гнать для себя, но нельзя продавать; спиртосодержащие жидкости, включая аптечные настойки. Ничего из этого употреблять нельзя.

19 уголовных дел

Осенью 2015 года в Красноярском крае начались массовые отравления поддельным виски, купленном в интернете по неадекватно низкой стоимости. В ноябре в регионе от него скончались 11 человек, еще около 50 человек отравились. Позже, в апреле 2016 года, трое местных жителей, в том числе 14-летняя девушка, умерли от отравления суррогатным виски. Напиток поставлялся в Красноярск из Москвы. Содержание метилового спирта в нем превышало 60%.

«Они употребляли виски, который приобрели у неустановленных лиц вне торговых точек», – сообщала пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю. Тогда было возбуждено 19 уголовных дел, обвинение предъявлено 10 подозреваемым.

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Один из потерпевших Николай Зыков в марте 2017 года дал интервью «7 каналу Красноярск». Он выпил смертельную дозу виски, но, к счастью, остался жив. Бывший машинист и работник железной дороги из-за поддельного алкоголя практически лишился зрения и, соответственно, работы.

«Меня попросили по собственному уйти. Я и написал. А сейчас никуда не берут. Для инвалидности, говорят, хорошее зрение. Ну сейчас я опять прохожу обследование, потому что зрение еще сильнее упало. Левый глаз вообще перестал видеть», – рассказывал Зыков.

Согласно данным Росстата, за первую половину 2017 года в Кировской и Ярославской области случалось более 16 отравлений на 100 тыс. человек от суррогатов алкоголя. В Минздраве отмечают, что в России смертность от употребления алкоголя снижается. Но цифры все равно страшные: в 2009 году умерли 68,7 тыс. человек, а в 2016-м – 58,6 тыс. человек.

В России в новогодние праздники 2015-2016 годов было зарегистрировано 2516 случаев отравлений алкоголем, из которых 641 имели летальный исход. В новогодние праздники 2016-2017 годов было зарегистрировано 1697 отравлений алкоголем, из которых к летальному исходу привели 228 случаев.

Проверка качества алкоголя в испытательном центре. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Поведение светящихся молекул

В декабре 2018 года химики из Московского государственного университета создали методику, позволяющую быстро и дешево определять качество виски и его происхождение.

Ученые обнаружили, что сложность виски кроется не только в процессе его изготовления, но и в составе самого напитка. Виски – это сложная многослойная жидкость, поведение которой резко меняется при добавлении воды. Эти свойства напитка заметно осложняют оценку его качества и обнаружение фальшивок, часто попадающих в продажу. Однако анализ удалось упростить, когда химики обратили внимание на то, что различные компоненты виски будут особым образом влиять на поведение светящихся молекул.

Если взять несколько десятков флуоресцентных веществ и смешать их с небольшими порциями виски, то наблюдения за спектром свечения помогут быстро и точно определить состав напитка и концентрации каждого типа молекул. Ученые закупили несколько десятков сортов виски, в том числе всемирно известные «Jack Daniel’s», «Jameson» и «White Horse», и сравнили их при помощи светящихся меток, опираясь на данные по спектру уже изученных образцов.

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Как показали опыты, все сорта виски значительно различались по составу, но региональные версии оказались очень похожими друг на друга. Таким образом, чтобы различать их и определять подлинность, потребуется не множество красителей, а всего одна светящаяся молекула на базе рутения.

«Наша версия флуориметрии позволит не только оценивать качество виски, но и сравнивать и различать другие сложные продукты, выявлять фальсификаты пищевых продуктов и биодобавок. Мы надеемся, она поможет выявлять некоторые заболевания животных и людей», – рассказывает Степан Калмыков, исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ.

С помощью разработанного химиками метода можно сравнивать и изучать не только виски, но и другие сложные алкогольные напитки, например, вино и шампанское, а также различные продукты и реактивы, в том числе мед, яблочный сок или плазму крови. Качество этого анализа, как утверждают исследователи, не уступает хроматографии или масс-спектрометрии, но при этом он проходит практически мгновенно и не требует серьезных финансовых вложений в приборы и реактивы.

Следите за тем, что вы пьете. Включайте логику и инстинкт самосохранения. Старайтесь воздержаться от алкоголя и никогда не покупайте его в интернете. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики рассказывает, что есть способ частично защитить себя от отравления (но не на сто процентов): просто подожгите крепкий алкоголь, прежде чем вы начнете его пить (достаточно нескольких капель). Если пламя голубое – пить можно, а если зеленое – звоните в полицию, потому что так горит метанол.

Фото: unsplash.com