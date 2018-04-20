В шаговой недоступности: ЗакС пытается вытеснить магазины с алкоголем с первых этажей многоэтажек

Законопроект о запрете на торговлю алкогольной продукцией в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, может серьезно ударить по бюджету Петербурга, который получает от малого бизнеса около 120 млн налоговых отчислений. Спорную законодательную инициативу предложил депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок.

Согласно документу, речь идет о запрете торговли спиртными напитками в магазинах, раположенных не только в жилых домах, но и вблизи парадных. Парламентарий считает, что такие меры избавят жителей многоквартирных домов от сомнительного соседства, а лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начнут меньше нарушать закон и ошиваться у «питейных мест».

Малый и средний бизнес воспринял «благие намерения» Четырбока со скепсисом. По словам бармена бара «Знахарь» Юрия Головача, «закручивание гаек» только ухудшит ситуацию.

«Заведений станет меньше, человеку постоянно нужно будет куда-то ходить или ездить. От магазинов шаговой доступности и баров никуда не деться, главное, чтобы продавцы или бармены контролировали ситуацию – не позволяли пьяным клиентам ввязываться в драки, буянить. Что касается санитарных требований, то у нас все в порядке – регулярно проводим уборку, аптечка и огнетушитель есть», – сказал Головач.

Он добавил, что дальнейший путь нетрезвых петербуржцев, пытающихся нарушить закон, должна контролировать полиция. Что касается недобросовестных торговцев, которые продают спиртное в ночное время, то на них есть управа в виде Росалкогольрегулирования. У ведомства достаточно рычагов контроля за представителями малого бизнеса, вплоть до возможности лишить лицензии.

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Желание парламентариев ударить по магазинам с алкоголем противоречит обещаниям спикера ЗакСа Вячеслава Макарова создать для бизнесменов благоприятную среду. По словам представителя «Единой России», к 2020 году около каждого дома должно появиться не менее двух магазинов шаговой доступности. Львиную долю дохода таким точкам приносит продажа алкоголя. Получается, что одной рукой петербургская власть дает бизнесменам возможность зарабатывать, а второй рукой эту возможность отнимает.

О непродуманности предложения Четырбока говорит и сама архитектура Петербурга. В центре, а также новых районах, таких как Парнас или Девяткино, магазины в нежилых помещениях многоквартирных домов помогают преодолеть нехватку торговой инфраструктуры. Крупных торговых центров в сердце города на Неве раз-два и обчелся, на окраинах же до условной «Ленты» или «Меги» нужно ехать на автобусе.

«Торговые точки на первых этажах мне приносят большую пользу, не стоит их убирать. Бывают такие ситуации, когда неожиданно в гости приходят друзья. Бежать до «Спара» или «Перекрестка» далеко, да и алкоголь там дорогой. Потому предпочитаю брать напитки рядом с домом. Пьяных дебошей у баров или магазинов в нашем районе не видела. Да и вообще, человек должен сам себя контролировать. А если уже «в стельку», то тут полиция и скорая помощь должны суетиться», – считает жительница микрорайона «Парнас» Кристина Ватагина.

В случае если закон вступит в силу, это приведет к закрытию не менее тысячи розничных магазинов, которые, в большинстве своем, соблюдают требования закона. Он же, закон, устанавливает серьезные правила пользования помещениями. В частности, допустимые уровни звуков (особенно это касается баров) не должны превышать 70 децибел. Это чуть тише, чем звук работающего пылесоса, и чуть выше громкого разговора. Не стоит забывать и о санитарных нормах. Магазин должен соблюдать сроки годности, обязательно иметь весы, расчетно-кассовый аппарат. Продавцы алкоголя обязаны вести журнал учета объема розничных продаж. Он должен заполняться ежедневно, за его отсутствие или неправильное ведение организация может лишиться до 200 тысяч рублей.

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Однако петербургский ЗакС не умеет прислушаться к критике, не желает услышать доводы бизнеса, страдающего он непостоянства политиков. После прохождения законопроектом обязательной процедуры оценки регулирующего воздействия автор инициативы сделал вывод: «Предлагаемое проектом закона регулирование является наиболее оптимальным способом решения проблемы». И это несмотря на более 20 замечаний и предложений – они, согласно отчету комитета по законодательству ЗакСа, были отклонены или перенесены на второе чтение законопроекта.

Отсутствие общего языка может сказаться не только на бюджете города, но и на перспективах экономического развития региона, которые могут серьезно пошатнуться с принятием «запретительного» законопроекта.