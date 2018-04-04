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Индивидуальным предпринимателям хотят запретить продавать пиво

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Росалкогольрегулирование пожаловалось на низкие штрафы для ИП и невозможность контролировать легальный рынок торговли слабоалкогольной продукцией.

Росалкогольрегулирование планирует запретить продавать пиво индивидуальным предпринимателям (ИП), сообщает Telegram-канал Beer2me. Если инициативу поддержат, то все зарегистрированные на рынке пива ИП будут вынуждены перерегистрироваться в общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Регулятор объясняет свою позицию невозможностью контролировать легальный рынок торговли пивом индивидуальными предпринимателями и «несоизмеримо малой ответственностью ИП за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции».

Максимальные штрафы за подобные нарушения в КоАП для индивидуальных предпринимателей составляют до 10 тыс. рублей, в то время как для юридических лиц – до 100 тыс. рублей и штрафы на должностных лиц компании.

По данным аппарата вице-премьера Игоря Хлопонина, сейчас на рынке торговли пивом действуют 112 тыс. индивидуальных предпринимателей, треть из которых не сдает отчетность по продажам.

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Запрет на продажу пива ИП вместо приведения шкалы штрафов КоАП выгоден Росалкогольрегулированию, так как переход индивидуального предпринимателя в ООО принесет регулятору дополнительные доходы от налогов.

Борьба с продажей алкоголя в Петербурге не останавливается ни на секунду. Ранее депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок предложил запретить продавать спиртное на первых этажах многоквартирных жилых домов. Парламентарий считает, что такие меры избавят жителей домов от сомнительного соседства, а лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начнут меньше ошиваться у «питейных мест» и нарушать закон.

Сегодня, 4 апреля, вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов подтвердил информацию о том, что во время ЧМ-2018 торговля алкогольными напитками в стеклянных бутылках будет запрещена в двухкилометровой зоне от стадиона «Санкт-Петербург», а также в фан-зоне и «Золотом треугольнике» города – от реки Мойки до Дворцовой набережной, Садовой улицы и Невского проспекта.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

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