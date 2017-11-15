Серный мост и набережную Макарова сдадут к маю 2018 года

Серный мост и набережную Макарова сдадут до майских праздников 2018 года. Об этом рассказал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, передает Regnum.

Чиновник пояснил, что новый мост, расширенная набережная и съезд с нее на Западный скоростной диаметр входят в число объектов, которые необходимо подготовить к Чемпионату мира по футболу.

Серный мост соединит Васильевский и Петроградский районы. Предполагается, что через него болельщики будут добираться с Васильевского острова на стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Мост будет неразводным.

Из-за строительства переправы в августе снесли дом на Ремесленной улице. Против этого выступали петербургские политики, градозащитники и активисты. Власти объяснили снос тем, что здание не входило в число исторических.