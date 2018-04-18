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Албин: Петербург сдаст в срок все объекты к ЧМ-2018

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© Фото: vk.com/um_metrostroy

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По словам вице-губернатора, работы на «Новокрестовской» и мосту через остров Серный будут завершены до конца апреля.

Все объекты к Чемпионату мира по футболу в Петербурге сдадут в срок. Об этом рассказал вице-губернатор города Игорь Албин.

По его словам, все работы на станции метро «Новокрестовская» и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля. 

«У нас есть поручение губернатора, в соответствии с которым все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходном мосту на Крестовском острове и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля», – написал Албин в Twitter.

Ранее сообщалось, что открытие новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» может пройти без пассажиров. По словам пресс-секретаря Албина Елены Михеевой, скорее всего, к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение.

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 В пресс-службе «Метростроя» рассказали, что график работы на новых станциях «зеленой» ветки «крайне напряженный». Сейчас на «Новокрестовской» и «Беговой» продолжаются работы по монтажу инженерных сетей и лифтов для маломобильных групп населения. Не завершена отделка вестибюлей и установка автоматических раздвижных дверей на платформах.

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