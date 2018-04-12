Дворкович и Соколов проверили готовность «Новокрестовской»

Вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с главой министерства транспорта России Максимом Соколовым проверил готовность строящейся станции метро «Новокрестовская» и другие объекты к Чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

На данный момент продолжение Невско-Василеостровской линии готово на 95%. На «Новокрестовской» и «Беговой» ведут пусконаладку эскалаторов и траволаторов, монтируют лифты и инженерные сети, заканчивают отделочные работы.

Дворкович остался доволен увиденным. По его словам, необходимо обратить внимание на количество парковочных мест рядом с «Зенитой-ареной», число которых должно достигать 5,5 тыс. штук. Было предложено рассмотреть варианты обустройства дополнительных парковок на Васильевском острове для тех, кто прибывает к стадиону по ЗСД.

Власти Петербурга обещают открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» – ЦСКА. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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Станцию метро «Беговая» подключили к электроснабжению

В начале апреля обе станции подключили к электричеству. Через несколько дней АО «Петербургская сбытовая компания» сообщила, что намерена отключить «Новокрестовскую» и другие объекты «Метростроя» из-за долгов, котрые составляют около 63 млн рублей.

В начале марта рабочие ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которые занимались строительством тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт», устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Вскоре в отношении руководителя организация Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

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