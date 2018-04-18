Картина дня: сквер Пограничников, закрытие «Приморской», сдача объектов к ЧМ-2018

Самой обсуждаемой новостью дня, согласно «Монитору», стало создание сквера Пограничников в Сестрорецке. Первыми об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей» (11:25), 78.ru (11:35), «Аргументы и Факты Санкт-Петербург» (11:50).

В Сестрорецке в скором времени появится сквер Пограничников. Законопроект об изменении закона Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» в третьем чтении рассмотрели депутаты ЗакСа.

Сейчас участок между Приморским шоссе и Сестрорецким разливом не имеет названия, однако числится бульваром. Для того, чтобы у территории появилось имя, требуется внести в закон изменения, поменяв статус с «бульвар» на «сквер».

Первое чтение законопроект прошел неделю назад. Инициаторы законопроекта во главе с «единороссом» Денисом Четырбоком объяснили, что сквер получит название в связи с празднованием столетия с дня учреждения пограничной охраны. На данный момент город на Неве готовится к ряду праздничных мероприятий в честь пограничников, которые состоятся 28 мая.

Второй главной новостью, по версии «Монитора», стало закрытие станции метро «Приморская» из-за подключения «Новокрестовской». Быстрее всех об этом рассказали Regnum (15:25), 78.RU (16:10), StroyPuls.ru (16:55).

Станцию метро «Приморская» закроют на сутки из-за подключения строящегося участка Невско-Василеостровской линии подземки. Пассажиры не смогут воспользоваться станцией 28 апреля, когда специалисты будут проверять готовность систем, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

В понедельник, 23 апреля, на контактный рельс участка с новыми станциями «Новокрестовская» и «Беговая» подадут напряжение, после чего там пройдет первый поезд. Объекты заработают в тестовом режиме с 29 апреля, поезда начнут ходить в соответствии с графиком «зеленой» ветки.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на строящихся станциях впервые использовали новые системы вентиляции и дымоудаления. На них также установили более 700 камер видеонаблюдения.

Третьей новость, по версии «Монитора», стало обещание вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сдать в срок все объекты к ЧМ-2018. Наиболее оперативно тему осветили «Агентство Бизнес Новостей» (09:49), StroyPuls.ru (10:20), «Невские новости» (10:50).

Все объекты к Чемпионату мира по футболу в Петербурге, по словам Албина, сдадут в установленный срок.

Он рассказал, все работы на станции метро «Новокрестовская» и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля.

«У нас есть поручение губернатора, в соответствии с которым все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходном мосту на Крестовском острове и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля», — написал Албин в Twitter.

Ранее сообщалось, что открытие новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» может пройти без пассажиров. По словам пресс-секретаря Албина Елены Михиной, скорее всего, к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».