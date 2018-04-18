  • 19 Апрель 2018
USD 19.04.2018 61.5539 +0.4085
USD ММВБ 00:05 61.4982  
EUR 19.04.2018 76.0868 +0.2420
EUR ММВБ 00:05 76.1429  
Нефть($) 18.04.2018 73.81 +2.87
Нефть(p) 18.04.2018 4543.29 +205.64

Картина дня: сквер Пограничников, закрытие «Приморской», сдача объектов к ЧМ-2018

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В каком районе Петербурга появится новый сквер, почему закроют станцию «зеленой» ветки метро, когда в Северной столице сдадут объекты к Чемпионату мира по футболу.

Самой обсуждаемой новостью дня, согласно «Монитору», стало создание сквера Пограничников в Сестрорецке. Первыми об этом сообщили «Агентство Бизнес Новостей» (11:25), 78.ru (11:35), «Аргументы и Факты Санкт-Петербург» (11:50).

В Сестрорецке в скором времени появится сквер Пограничников. Законопроект об изменении закона Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» в третьем чтении рассмотрели депутаты ЗакСа.

Сейчас участок между Приморским шоссе и Сестрорецким разливом не имеет названия, однако числится бульваром. Для того, чтобы у территории появилось имя, требуется внести в закон изменения, поменяв статус с «бульвар» на «сквер».

Первое чтение законопроект прошел неделю назад. Инициаторы законопроекта во главе с «единороссом» Денисом Четырбоком объяснили, что сквер получит название в связи с празднованием столетия с дня учреждения пограничной охраны. На данный момент город на Неве готовится к ряду праздничных мероприятий в честь пограничников, которые состоятся 28 мая.

Второй главной новостью, по версии «Монитора», стало закрытие станции метро «Приморская» из-за подключения «Новокрестовской». Быстрее всех об этом рассказали Regnum (15:25), 78.RU (16:10), StroyPuls.ru (16:55).

Станцию метро «Приморская» закроют на сутки из-за подключения строящегося участка Невско-Василеостровской линии подземки. Пассажиры не смогут воспользоваться станцией 28 апреля, когда специалисты будут проверять готовность систем, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

В понедельник, 23 апреля, на контактный рельс участка с новыми станциями «Новокрестовская» и «Беговая» подадут напряжение, после чего там пройдет первый поезд. Объекты заработают в тестовом режиме с 29 апреля, поезда начнут ходить в соответствии с графиком «зеленой» ветки.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на строящихся станциях впервые использовали новые системы вентиляции и дымоудаления. На них также установили более 700 камер видеонаблюдения.

Третьей новость, по версии «Монитора», стало обещание вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сдать в срок все объекты к ЧМ-2018. Наиболее оперативно тему осветили «Агентство Бизнес Новостей» (09:49), StroyPuls.ru (10:20), «Невские новости» (10:50).

Все объекты к Чемпионату мира по футболу в Петербурге, по словам Албина, сдадут в установленный срок.

Он рассказал, все работы на станции метро «Новокрестовская» и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля.

«У нас есть поручение губернатора, в соответствии с которым все работы на станции метро «Новокрестовская», пешеходном мосту на Крестовском острове и переправе через остров Серный должны быть завершены до 29 апреля», — написал Албин в Twitter.

Ранее сообщалось, что открытие новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» может пройти без пассажиров. По словам пресс-секретаря Албина Елены Михиной, скорее всего, к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    «Открытый город»: на какие экскурсии сходить в Петербурге в честь Дня охраны памятников

    Дворец Шувалова, места Бродского, бандитская Лиговка – портал «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие экскурсии, посвященные международному празднику.

    читать далее →

    Из любви к искусству: что будет на акции «Библионочь» в Петербурге

    Кино, поэзия, квесты и театральные представления – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, которые пройдут в ночь с 20 по 21 апреля.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram