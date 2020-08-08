Беглов продолжил рейд по барам и снова высказался о "законе по наливайкам"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу посетил бар "Терминал" на улице "Белинского", где поговорил с его владельцем и еще раз высказался на тему "закона о наливайках".

Напомним, с 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров. Новый закон может привести к закрытию 12% баров в Петербурге, отмечали эксперты, 7 тыс. человек могут потерять работу.

Как передает Telegram-канал «Пул 78», Беглов еще раз напомнил, что в закон в любом случае будут вноситься изменения. По его словам, он разработан для борьбы с питейными заведениями в спальных районах, нарушающими мир и покой жителей.

«Надо собраться и найти какие-то единые решения. Здесь надо действовать аккуратно, не мы это создавали, не нам это разрушать», — высказался Беглов, пригласив представителей «Союза независимых рестораторов» на этой неделе для обсуждения закона.

5 августа Беглов посетил бар Spontan в Басковом переулке площадью 23 кв. м. Его владельца Кирилла Тычука он также пригласил на упомянутую встречу.