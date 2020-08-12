Александр Беглов посетил культовый бар «Терминал», чтобы обсудить с владельцем новый закон

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил бар «Терминал», который расположен на одной из главных питейных точек Петербурга, на улице Белинского. Градоначальник упомянул закон о так называемых «наливайках». По его словам, в закон в любом случае внесут изменения. Также губернатор отметил, что задача властей в защите горожан. Здесь имеются в виду жители спальных районов, которым шум от баров по ночам мешает спать.



Однако Александр Беглов говорит, что нельзя решать проблемы «с кондачка». Поэтому, если депутаты выдвигают инициативу, то нужно действовать аккуратно. Для начала необходимо изучить вопрос, чем и занялся глава города, пообщавшись с людьми из индустрии.



Так, Беглов обсудил возможные изменения в законе с владельцем бара «Терминал» Ильей Базарским. Тот в свою очередь заявил, что стоит вернуться к федеральной норме в 20 квадратных метров.



На этой неделе губернатор уже пригласил "Союз независимых рестораторов" принять участие в процессе доработки закона.