Рабочая группа пересмотрит закон о "наливайках", уничтожающий барную культуру Петербурга

Рабочая группа пересмотрит подписанный губернатором закон о "наливайках", запрещающий работу питейных заведений с площадью зала для посетителей менее 50 кв. метров.

Упомянутый закон может уничтожить 12% маленьких баров северной столицы и оставить без работы около 7 тысяч человек.

В рабочую группу вошел депутат Алексей Цивилев, пообещавший сделать все возможное, чтобы не допустить гибели петербургского ресторанного бизнеса. Закон был подписан Александром Бегловым 23 июля. При этом сам градоначальник признал, что новые правила практически уничтожают уникальную барную культуру Петербурга.