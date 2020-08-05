Беглов посетил бар, которому грозит закрытие из-за принятого закона о "наливайках"

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар в Петербурге, который может закрыться из-за нового закона. Градоначальник пригласил предпринимателей на рабочую встречу в Смольный, чтобы внести свои предложения и разъяснения, сообщает Telegram-канал "Пул78".

Заведение Кирилла Тычука из "Союза независимых рестораторов" занимает площадь 23 кв.м. Мужчина отметил, что стоит различать "наливайки" и цивилизованные заведения.

Белов выпил в заведении сок, отметив, что бар хороший. Также он напомнил, что закон о "наливайках" был принят после жалоб жителей домов.



С 1 января 2021 года розничная продажа алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, будет разрешена, если площадь заведения составляет не менее 50 кв.метров. Новый закон может привести к закрытию 12% баров в Петербурге, отмечали эксперты, 7 тыс. человек могут потерять работу.

Главным инициатором закона был депутат Заксобрания от "Единой России" Денис Четырбок. Принятие закона Беглов признал "поспешным".



Напомним, у Беглова уже есть опыт оказания поддержки заведениям общепита. В марте 2019 года он уберег от закрытия пирожковую на Московском проспекте. Ее завсегдатаями были музыканты Виктор Цой, Михаил Боярский, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар и многие другие. Заведение оказалось под угрозой закрытия из-за несогласованной установки вентиляционной системы. В итоге было подписано мировое соглашение с Жилкомсервисом № 2, и пирожковой дали год на то, чтобы устранить нарушения, установив нормальную вентиляцию и согласовав ее с жителями.