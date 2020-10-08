Закон о "наливайках" в Смольном решили переписать

Закон о «наливайках» решили переписать на заседании рабочей группы в ЗакСе Санкт-Петербурга. С 1 января 2021 года закроются лишь те питейные заведения, площадь торгового зала в которых меньше федерального минимума – 20 кв. метров, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что до 1 января 2021 года (с этой даты заработает новый закон) депутаты проработают текст, избавившись от неточностей и мест, которые можно толковать по-разному. Так, будет обозначено четкое определение зала обслуживания, чтобы точно узнать площадь (разрешена ли работа такого заведения).

Закрывать бары по "географическому признаку" депутаты не согласились.

Бары в 50 кв. метров минимум будут в домах массовых серий: хрущевках, панельных домах, «кораблях». Эта норма заработает с 1 января 2022 года.

Депутаты решили оставить в законопроекте пункт о минимальной цене на алкоголь.

Скандальный закон и закрытии баров меньше 50 кв. метров приняли в середине лета. Он угрожал закрытием десяткам баров в центре северной столицы. Губернатор Александр Беглов после посещения ряда заведений поручил создать рабочую группу, которая бы вывела из-под запрета авторские бары, которые не мешают жителям домов.