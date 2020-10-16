Закон о "наливайках" внесли на рассмотрение повторно

В Заксобрание Петербурга внесен новый проект нашумевшего закона, регламентирующего деятельность баров и ресторанов в жилых домах, который петербуржцам давно известен как закон "о наливайках".

Изменения предусматривают уменьшение минимальной площади до 20 кв. м. Депутаты учли мнения горожан, бизнес-сообщества и экспертов.

Не совсем точно установлено пока определение "площадь зала обслуживания", она вызывает вопросы у некоторых законодателей.

Закон будет принят до конца текущего года.