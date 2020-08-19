  • 19 Август 2020
USD 20.08.2020 73.2392 +-0.1929
USD ММВБ 18:25 73.0945  
EUR 20.08.2020 87.4037 +0.0636
EUR ММВБ 18:25 86.9704  
Нефть($) 19.08.2020 45.09 +0.04
Нефть(p) 19.08.2020 3302.36 -5.76

Пощады барам: закон о «наливайках» перепишут

Автор:


© Фото: Pixabay.com

Темы дня

В Смольном спасают маленькие бары Петербурга.

Автор закона о «наливайках», депутат Законодательного собрания Петербурга  Денис Четырбок, предложил уменьшить требования к минимальной площади баров в Петербурге. В историческом центре порог минимальной площади могут снизить с 50 квадратных метров до 25, благодаря чему маленькие бары не закроются. В Смольном создана рабочая группа по корректировке документа.

Закон о «наливайках», запрещающий продажу спиртного в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров, изначально был направлен против торговли алкоголем в жилых помещениях. Однако выяснилось, что закон представляет опасность и для небольших барных заведений, из-за чего получил критику со стороны общепита. В Петербурге закон мог затронуть 115 баров, большинство из которых находятся в центре города. Губенатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее назвал закон о «наливайках» «поспешностью отдельных депутатов» и выразил готовность внести в документ изменения. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия
    21.07.20
    Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram