Пощады барам: закон о «наливайках» перепишут

Автор закона о «наливайках», депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, предложил уменьшить требования к минимальной площади баров в Петербурге. В историческом центре порог минимальной площади могут снизить с 50 квадратных метров до 25, благодаря чему маленькие бары не закроются. В Смольном создана рабочая группа по корректировке документа.

Закон о «наливайках», запрещающий продажу спиртного в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров, изначально был направлен против торговли алкоголем в жилых помещениях. Однако выяснилось, что закон представляет опасность и для небольших барных заведений, из-за чего получил критику со стороны общепита. В Петербурге закон мог затронуть 115 баров, большинство из которых находятся в центре города. Губенатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее назвал закон о «наливайках» «поспешностью отдельных депутатов» и выразил готовность внести в документ изменения.