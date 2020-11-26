В Петербурге задержали активиста в гробу, который протестовал против "похорон" бизнеса

Петербургские полицейские задержали активиста, который протестовал у здания Законодательного собрания в костюме гроба. Как сообщает Telegram-канал «ПЬЯТNIЦА», на костюме также была надпись: «Депутаты Законодательного собрания загнали малый бизнес в гроб».

Как отметил задержанный, депутаты ЗакСа несут ответственность за гибель малого и среднего бизнеса в северной столице.

Активиста и фотографировавших его граждан доставили в отдел полиции. Как напомнили правоохранители, любые публичные акции в городе запрещены из-за пандемии коронавируса. Между тем, судя по фото акции, молодой человек был не только в костюме-гробе, но и в защитной маске на лице.

Правозащитник Владимир Овсеенко сообщил журналистам, что его к задержанному не пускают. Кроме того, он отметил, что это был одиночный пикет.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в 2020 году депутаты ЗакСа приняли несколько законопроектов, касающихся бизнеса. Наиболее обсуждаемым стал закон о «наливайках», вводящих ограничение на работу баров в жилых домах. Закон вызвал широкое осуждение как от жителей Петербурга, так и от бизнеса, так как мог уничтожить массу известных заведений в центре города. В итоге в ЗакСе переписали закон и значительно смягчили его.

А 25 ноября депутаты приняли закон, ограничивающий работу кальянных в жилых домах. Согласно документу, кальян приравнен к табаку.