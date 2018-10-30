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Союз пивоваров: Цены на продукты вырастут из-за экологического сбора

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© Фото: pixabay.com

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Власти страны планируют повысить сбор, с чем не согласны крупные компании и производители.

Цены на продукты в России в 2019 году могут вырасти как минимум на 1% из-за намерения правительства РФ повысить экологический сбор на 54 группы товаров и различные упаковки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Союза пивоваров на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам производителей, они хотят сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов. Помимо этого, они собираются покупать более дешевую тару, что противоречит планам по поддержке алюминиевой отрасли в стране.

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Предполагается, что экологический сбор для металлических упаковок из алюминия вырастет с 2,4 тыс. рублей до 20 тыс. рублей за тонну, для упаковок из полимера – с 3,8 тыс. до 10,4 тыс. рублей за тонну.

«Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», – предложил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Против инициативы правительства выступили несколько крупных организаций, в том числе «РусПэк», объединяющий Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble и Tetra Pak.

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