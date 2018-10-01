Минпромторг предложил разрешить продажу пива по ночам для помощи Дерипаске

Министерство промышленности и торговли предложило разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам для борьбы с санкциями. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ведомство считает, что нужно принять ряд мер, которые помогут поддержать производителей алюминия. Среди предложений Минпромторга – отмена запрета на торговлю пивом в банках в киосках и ларьках, а также в магазинах ночью.

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Против инициативы выступила Федеральная антимонопольная служба. В ФАС заявили, что предложения ведомства ущемляют интересы производителей других видов тары.

Единственный производитель алюминия в России – компания миллиардера Олега Дерипаски «Русал». Власти США внесли бизнесмена в санкционный список в апреле 2018 года. Под ограничения также попали его активы.

Запрет на продажу пива по ночам был введен в России в 2013 году. Согласно закону, торговать спиртными напитками нельзя с 23:00 до 08:00. В Петербурге ограничение длится дольше – с 22:00 до 11:00.