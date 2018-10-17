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Роскачество назвало лучшее светлое пиво в России

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© Фото: pixabay.com

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Прошлое исследование пива от Роскачество подверглось критике со стороны профессионалов.

Роскачество провело очередное исследование пива на российском рынке. Эксперты изучили 40 торговых марок, из которых товарами повышенного качества признали продукцию 11 брендов.

Сотрудники Роскачества считают хорошим пивом Amstel, «Халзан», Heineken, Stella Artois, «Три медведя», Bavaria, Krušovice, Faxe, Löwenbräu, Zlaty Bazant и импортное Krušovice Imperial.

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Пивом считается напиток, который произведен из 80% солода и 20% несоложеных продуктов, утверждают в Роскачестве. Пропорция была не соблюдена у марок «Арсенальное», «Омское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

В Роскачестве отметили, что два бренда, Amstel и «Халзан», находятся в ценовой категории от 67 до 110 рублей за литр. Девять других марок, которые также попали в топ качества, оказались дороже.

Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу в России Роскачество определило самое вкусное пиво. Вскоре представители Союза российских пивоваров заявили, что исследование было проведено с грубыми нарушениями.

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