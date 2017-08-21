Минфин отказался от введения акцизных марок для пива

В Министерстве финансов отказались от введения акцизных марок для пива. Чиновники считают, что пиво подорожает, и тогда люди начнут скупать крепкий алкоголь. Об этом сообщают «Известия».

Заместитель главы Минфина Илья Трунин отправил в Госдуму письмо, где введение маркировки на пиво названо «избыточным администрированием».

«Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции. Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий», - также говорится в письме.

Замглавы Минфина также подчеркнул, что сейчас уполномоченные органы государственной власти обладают достаточным набором инструментов, позволяющих осуществлять эффективный контроль за производством и оборотом пивоваренной продукции.

В Минэкономразвития согласны с коллегами из Минфина. Союз пивоваров также не поддержал инициативу о введении специальной маркировки для пивоваренной продукции. В организации считают ее чрезмерной и способной оказать существенное негативное влияние на отрасль.