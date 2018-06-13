Союз российских пивоваров: Исследование Роскачества проведено с грубыми нарушениями

Представители Союза российских пивоваров раскритиковали исследование пива, которое провело Роскачество в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. В пресс-службе организации заявили, что проверка, которую провели по поручению правительства РФ, состоялась с грубыми нарушениями.

«Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пива и пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию. Например, уже на стадии анонсирования исследования пива была дана некорректная информация о сроках годности», – заявили в союзе.

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Эксперты отметили, что пиво не может классифицироваться по показателям «вкусное» и «Невкусное», потому что это субъективная оценка. «Любая попытка ранжировать пиво уместна в той же степени, как и попытка ранжировать вкусы людей в целом», – добавили они.

Специалисты добавили, что выявленные Роскачеством в некоторых видах пива отклонения по азоту, а также выводы по качеству использованного сырья Союз российский пивоваров считает нарушением прав и производителей, и потребителей. Эксперты отметили, что, согласно законодательству, Роскачество не обладает полномочиями давать экспертное заключение о соответствии продукции требованиям нормативно-технической документации.

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