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Росприроднадзор: На полигон «Новоселки» продолжают свозить опасные отходы

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© Фото: vk.com/shishkina_ma

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Не предусмотренные проектом рекультивации отходы на полигоне продолжает размещать подведомственный Смольному завод МПБО-2.

Росприроднадзор установил, что подведомственный комитету по благоустройству завод по механизированной переработке отходов (МПБО-2) в Янино продолжает размещать на полигоне «Новоселки» отходы, не предусмотренные проектом рекультивации. Об этом главе совета петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марине Шишкиной сообщили в ответ на ее запрос в департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

У предприятия есть лицензия на утилизацию на полигоне «Новоселки» отходов IV, то есть безопасного, класса в целях его рекультивации. Речь идет об укрытии мусорного террикона специальным компостом, который делают из обезвреженного коммунального мусора на заводе МПБО-2. Кроме того, на полигон в рамках рекультивации также можно свозить самый безвредный мусор V класса, типа строительного песка, грунта, древесных отходов и пр. Рекультивировать таким образом 54-метровый полигон планируется за пять-семь лет, впоследствии его хотят засеять травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. Реализация этих мероприятий должна решить проблему гнилостного запаха, идущего с «Новоселок» и уже несколько лет отравляющего жизнь жителям севера Петербурга. Правда впервые полигон обещали рекультивировать еще в 2009 году, но предыдущий проект был заброшен.

«Несмотря на разработку проектной документации на рекультивацию полигона, СПб ГУП «Завод МПБО-2» продолжает осуществлять размещение отходов, не предусмотренных проектом рекультивации, на полигоне «Новоселки», который исчерпал свою вместительность и подлежит рекультивации», - сообщает замначальника департамента Наталья Боброва.

В ответе на запрос также сообщается, что Росприроднадзор проводил проверку предприятия и полигона с 24 июля по 15 сентября. В ходе это проверки было установлено, что завод МПБО-2 не осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории «Новоселок», а «учет в области обращения с отходами осуществляется с нарушениями требований законодательства». 

По результатам проверки предприятию были выданы предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 

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«Это лишь подтверждает наш тезис: добившись рекультивации, теперь нам с вами (и простым жителям района, и политикам - всем вместе) нужно неусыпно следить за тем, как она осуществляется. Работаем дальше!» - комментируют активисты группы «Мы против вони в Приморском районе».

Рядовые петербуржцы действительно продолжают работать над решением мусорной проблемы, на которую обратил внимание даже президент Владимир Путин», и ведут сбор подписей под петицией с требованием закрыть свалку. В данный момент ее подписали порядка 60 тыс. человек.

Между тем, вице-губернатор Николай Бондаренко также на запрос Марины Шишкиной сообщает, что, по данным экологического мониторинга полигона «Новоселки», «в июне-июле 2017 года концентрации оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц не превысили уровней предельно допустимых концентраций, установленных в РФ для атмосферного воздуха населенных пунктах». 

Верить ли заявлению чиновника, с учетом прошлых заверений властей о том, что на свалку свозят отходы только безопасного - IV – класса? К тому же, сам Бондаренко в ответе на запрос сообщает, что точные сроки рекультивации мусорного полигона до сих пор не определены: «Сроки реализации проекта будут определены после выделения бюджетных ассигнований на производство работ». А в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов «ассигнования на рекультивацию полигона не предусмотрены».

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