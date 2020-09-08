Активисты устроили протесты против машин с мусором, вернувшихся на полигон «Новоселки»

Активисты и живущие неподалёку петербуржцы недовольны мусором, который снова вернулся в «Новоселки», хотя Смольный заверял, что полигон закрыт с 2017 года.

Так, с 31 августа полигон в Левашово опять начал принимать мусор из Петербурга. Напомним, что Смольный долго не хотел брать ответственность на себя за этот полигон и о решении этой проблемы заговорил лишь в 2013 году, а настоящее закрытие полигона «Новоселки» произошло аж в 2017 году. Тогда об этом отчитался перед президентом Георгий Полтавченко.

Примечательно, что с 2020 года здесь планировалось подготовить почву и высадить деревья.

Известно, что за рекультивацию отвечала компания «Профистрой Северо-Запад», однако в августе этого года компания подтвердила, что она закончила договор с ГУП «МПБО-2», согласно которому в «Новоселки» должны свезти 14 тонн отходов. Отмечается, что речь идёт о компосте. Однако, горожане и активисты движения «Зеленый фронт» думают иначе. Они считают, что запланированные 14 тонн являются опасным мусором. Например, деревянные доски или полимерная строительная плёнка. Также важно, что подобный строительный мусор легко воспламеняется.