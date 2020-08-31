Прокуратура проверила загрязнение вод у полигона «Новоселки»

Прокуратура Санкт-Петербурга проверила факт загрязнения объектов системы поверхностного водоотведения и мелиоративного канала возле полигона отходов «Новоселки». К проверке были привлечены специалисты комитета по природопользованию и дирекции мелиоративных систем и охраны окружающей среды.

В ходе проверки было зафиксировано, что местность была подтоплена сточными водами, проходящими через полигон. Также был зафиксирован факт сброса фильтрата из кольцевого канала вокруг полигона.

Рекультивацией полигона занимается ООО «ПРОФИСТРОЙ Северо-Запад». Оно также эксплуатирует водный объект. В адрес генерального директора организации внесено представление с учетом выявленных в ходе проверки нарушений. Устранение нарушений поставлено на контроль.