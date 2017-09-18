Мусорные свалки по всей России оборудуют видеокамерами и датчиками радиации

Въезды на мусорные свалки и полигоны по всей России хотят оборудовать видеокамерами, весами и рамками контроля радиации, которые позволят препятствовать ввозу опасных отходов. Кроме того, маршруты мусоровозов будут фиксироваться с помощью датчиков ГЛОНАСС. Предполагается также использовать специальные системы распознавания номеров.

Новые технические требования к работе с мусором подготовил Минстрой РФ в рамках реформы мусорной отрасли. Они будут внесены в качестве поправок в Федеральный закон 89 «Об отходах производства и потребления», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в федеральном штабе по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.

Предлагается реализовать новую модель обращения с отходами с помощью интерактивной карты, которая будет фиксировать расположение основных полигонов и перемещение машин, вывозящих мусор. Таким образом можно будет просчитать все расходы по транспортировке и утилизации мусора, оптимизировать транспортные потоки и контроль за оператором.

Механизм финансирования модернизации пока не определен – либо деньги будут выделены из бюджета, либо самими операторами, которые смогут включить расходы в тарифы. Эксперты прогнозируют быструю окупаемость новой системы, так как она позволит сэкономить до 15% бюджета, выделенного на утилизацию мусора.

Использование современных технических средств предлагают сделать обязательными для всех полигонов и перевозчиков мусора. По мнению авторов поправок, это поможет сделать работу полигонов ТБО прозрачной и ликвидировать нелегальные свалки.

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Возможность контролировать все передвижения мусора и работу полигонов, по мнению экспертов, могла бы стать решением дурно пахнущей проблемы на севере Петербурга. Закрытия источающего гнилостные ароматы полигона твердых бытовых отходов «Новоселки», принадлежащего подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2, петербуржцы ждали долгие годы. В апреле 2017 года было объявлено о начале рекультивации свалки. За пять-семь лет планируется засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии (полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год).

Однако, несмотря на идущие на «Новоселках» компенсационные мероприятия по рекультивации, на свалку по-прежнему свозят отходы – как уверяют власти, только безопасного - IV - класса. «Что на самом деле находится в безопасном мусоре, почти невозможно проконтролировать при существующей системе», - сообщил в интервью «Санкт-Петербург.ру» академик РАН, научный руководитель и председатель совета директоров научно-производственной корпорации «Механобр-Техника» Леонид Вайсберг.

Активисты «Зеленого Фронта» также выразили опасения, что после утверждения проекта рекультивации Госэкспертизой, под видом «благородной миссии», на свалку «Новоселки» продолжат вывоз отходов, а жители севера Петербурга по-прежнему будут страдать от мусорного зловония. Поэтому в данном случае как нельзя кстати пришлись бы современные технологии, позволяющие отследить, какая машина выгрузила груз и что это за мусор, а также уточнить ее маршрут.

Несмотря на заверения властей о том, что вопрос с «Новоселками» решен, в действительности точные сроки рекультивации мусорного полигона до сих пор не определены.

«Сроки реализации проекта будут определены после выделения бюджетных ассигнований на производство работ», – сообщается в ответе вице-губернатора Николая Бондаренко на запрос главы совета петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной. При этом вице-губернатор отмечает, что в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов «ассигнования на рекультивацию полигона не предусмотрены».

«Из ответа Николая Бондаренко следует, что транслировавшееся по всем центральным СМИ обещание губернатора города президенту начать рекультивацию полигона «Новоселки» – никакого значения не имеет. Ничего не изменилось: «Денег нет». И сколько нам еще держаться?» – задается вопросом Марина Шишкина.

Необходимость скорейшей ликвидации свалки в черте города обсуждалась в ходе августовской встречи президента России Владимира Путина с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. «В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию», – заверил тогда Полтавченко главу государства.

С учетом того, что мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен, в новые обещания властей верится с трудом. Именно поэтому петербуржцы продолжают оставлять свои подписи под петицией с требованием закрыть свалку. В данный момент ее подписали порядка 60 тыс. человек.