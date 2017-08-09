Полтавченко пообещал Путину закрыть полигон твердых отходов "Новоселки"

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Георгием Полтавченко, чем живет Петербург. Рабочая встреча прошла 9 августа в Сочи.

Глава города рассказал президенту о социально-экономической ситуации в Северной столице, а также об итогах развития региона в первом полугодии 2017 года.

"Продолжается рост индекса промышленного производства, оборот предприятий города также увеличивается. В первом полугодии на 10% отгрузили больше продукции, чем за тот же период прошлого года. Очень важно, что идет рост собственных доходов города", - заявил Полтавченко.

"Большая работа проводится по привлечению инвестиций. За прошлый год город привлек порядка 582 млрд рублей, практически второй бюджет города. В этом году мы продолжаем эту работу", - также добавил он.

Говоря об инвестпроектах, губернатор пригласил Путина на открытие Центра протонно-лучевой терапии, который строится на основе государственно-частного партнерства. Открытие запланировано на октябрь 2017 года.

"Центр просто уникальный. Результаты лечения протонной терапией впечатляют, они на 90% эффективнее других методов лучевой терапии. Выживаемость пациентов после прохождения курса лечения на 30% выше, чем при традиционных мерах лучевой терапии", - рассказал Полтавченко, добавив, что практически на 100% излечиваются дети, которые страдают раком крови. Президент принял приглашение.

Особенно Путина заинтересовала подготовка к юбилею первого мэра Петербурга Анатолия Собчака - 10 августа ему исполнилось бы 80 лет. Отмечать масштабно юбилей не планируется. По словам Полтавченко, родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах.

При этом Полтавченко добавил, что город первого мэра помнит. Траурная церемония пройдет на Никольском кладбище, затем на Васильевском острове у памятника Анатолию Собчаку состоится торжественное мероприятие.

Владимир Путин во время встречи с Георгием Полтавченко передал ему список вопросов, с которыми жители Северной столицы обращались на "Прямую линию". Один из вопросов касается свалки в Новоселках.

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"В этом году мы прекращаем прием мусора на территорию свалки и начинаем ее рекультивацию. В принципе, уже сегодня все отходы мы туда не возим, только землю и строительные отходы, для того чтобы провести обваловку. Но свалка огромная", - сообщил Полтавченко. На этом месте появится завод по утилизации.

Полигон "Новоселки", принадлежащий подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2, волнует петербуржцев уже давно. Полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Именно это стало причиной недовольства жителей северных районов Петербурга – им не дает покоя неприятный запах, идущий с полигона.

В начале августа на Change.org появилась петиция, адресованная напрямую к Полтавченко, с требованием закрыть свалку. В данный момент ее подписали более 700 человек.

Полигон уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов, поэтому сейчас размещать там ТБО официально запрещено. Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен.

В 2017 году Смольный решил возобновить проект рекультивации: за пять-семь лет планируется засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. По соглашению, подписанному между Петербургом и Ленобластью, отходы Северной столицы после этого будут вывозиться на полигоны в Ленобласти: на специально построенных свалках в Тосненском и Кировском районах планируют размещать до одного млн тонн мусора в год.

На полигоне "Новоселки" сегодня должны осуществляться компенсационные мероприятия по рекультивации. Однако пока из принятых мер – лишь частичное укрытие "Новоселок" грунтом. При этом на свалку по-прежнему свозят отходы – как уверяют власти, только безопасного - IV - класса. Однако, как сообщал "Санкт-Петербург.ру" в одном из интервью академик РАН, научный руководитель и председатель совета директоров научно-производственной корпорации "Механобр-Техника" Леонид Вайсберг, что на самом деле находится в "безопасном" мусоре, почти невозможно проконтролировать при существующей системе.