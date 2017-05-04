Через пять лет полигон «Новоселки» превратится в зеленый холм?

Журналистам показали специфику обращения с отходами в Петербурге. До совершенства ей пока далеко: заводы в Янино и на Волхонском шоссе работают не в полную силу — их нужно дозагрузить и обновить. Скандальный полигон «Новоселки», куда вплоть до середины апреля везли коммунальный мусор со всего севера города, прекратил размещение необезвреженных отходов: судьбу объекта решил Росприроднадзор, который выявил отсутствие лицензии. «Новоселки» намерены закрыть до конца 2017 года. Его обещают рекультивировать за пять-семь лет, засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. Рекультивировать полигон должны были еще в 2009 году, построить станцию – в 2014-м. Сейчас власти снова уверяют, что в Год экологии принято твердое политическое решение, а стало быть – «звезды сошлись». Подробности грядущей «мусорной реформы» для мегаполиса – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

К числу главных «мусорных точек» города с уверенностью можно отнести ГУП «Завод по механизированной переработке отходов» (МПБО-2) в Янино и полигон твердых коммунальных отходов «Новоселки» в Левашово, который до недавнего времени принимал треть петербургского мусора. Оба объекта проинспектировали журналисты и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в компании представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ) – в этом году общественники затеяли «Генеральную уборку» по всей стране. Свою «вотчину» представил комитет по благоустройству. Повод для гостеприимства – начало рекультивации полигона «Новоселки» в Левашово.

Рекультивация может вдохнуть новую жизнь в мусороперерабатывающий завод

Первая точка – завод МПБО-2. Визит на предприятие неслучаен: здесь коммунальный мусор обезвреживают и делают из него компост. Не простой, а ценный - с апреля 2017 года им начали укрывать и уплотнять тело террикона «Новоселки» в рамках рекультивации. В комитете по благоустройству говорят, что понадобится еще три млн тонн такого компоста и безвредного мусора V класса, типа строительного песка, грунта, древесных отходов и пр. Любопытным журналистам и депутату показали, как из коммунальных отходов получают продукт для рекультивации.

На юг от Шоссейной улицы (продолжение проспекта Косыгина, после развязки КАД) к предприятию ведет грунтовая подъездная дорога, испещренная ямами. Приезда визитеров ждали: у входа и на территории предприятия, пусть и мусороперерабатывающего, навели образцово-показательный лоск. Блуждать по заводу, где работает небезопасное оборудование, без защиты – нельзя, поэтому всем выдали новенькие оранжевые жилеты и каски.

Заводы по механизированной переработке мусора появились еще в Ленинграде, по проектам и разработкам советских инженеров и ученых. Первое предприятие построили на Волхонском шоссе: первая очередь – в 1971 году, вторая – в 1980-м. Завод МБПО-2 запустили уже в 94-м. Кстати, цифру «два» в названии он получил как раз по очередности постройки. На тот момент его оборудование по механизированной обработке мусора считалось передовым.

Сейчас технологическая начинка комплекса морально устарела, и для новых потребностей в мусоропереработке заводу не хватает мощностей. Предприятие способно переработать около 200 тыс. тонн отходов в год. То есть около 10% объема коммунальных отходов города, около двух млн тонн в год. Представители ГУП и комитета по благоустройству сообщили, что в ближайшее время оборудование модернизируют и загрузят на полную мощность, – пока завод перерабатывает лишь половину того, что предусматривает проект. Загрузить предприятие поможет рекультивация «Новоселок», чтобы создать как можно больше компоста для засыпки.

В конце апреля губернатор Георгий Полтавченко анонсировал 100% переработку мусора уже к 2030 году. Сейчас этот показатель равен лишь 10%. О планах модернизации оборудования завода в Янино и увеличения производственных мощностей на 500 тыс. кубометров мусора заявляли еще в 2008 году, а позднее – в 2015-м.

Механизированная переработка коммунальных отходов состоит из трех этапов. Все начинается со въезда на территорию предприятия. Он оборудован весами и рамками, определяющими уровень радиации. Здесь машины, груженые мусором, взвешивают и проверяют на безопасность. Если груз вызывает сомнения, самосвал разворачивают. За процессом приемки следит диспетчер. После взвешивания машины идут на выгрузку в так называемое приемное отделение.

Отходы выгружают на четыре приемные точки – питатели, рассчитанные на 12 кубометров. По виду это металлические контейнеры, «ямы», с движущимся дном. Это конвейерная лента, что продвигает мусор на сортировку и к биобарабану, на обезвреживание. Вкратце работу системы конвейерных лент, движущихся вверх, вниз, по прямой, можно описать так: что-то по ним идет в переработку сразу, а что-то попадает в сортировочный цех, у лишь потом – на обезвреживание. Чтобы определить, что и куда, на каждом питателе стоят видеокамеры – диспетчеры оценивают габариты мусора и затем регулируют потоки. В «мусорной приемной» стоит характерный «аромат» продуктов петербургского быта.

После «прогулки» у мусороприемников представитель МПБО-2 показал гостям цех обезвреживания, где находится сердце предприятия – четыре крутящихся биотермических барабана. «Объем каждого барабана – 720 куб. метров. В них загружают мусор с конвейерных лент. Биобарабан постоянно вращается, поэтому отходы в нем находятся во взвешенном состоянии. Там идут аэробные (с участием кислорода – прим. ред.) процессы, которые занимают 24 часа. Благодаря термической реакции мусор нагревается до 50⸰, и при такой температуре гибнут вредные бактерии.

Дальше мусор поступает по сети конвейеров на разделение двух фракций: компост и балласт», – рассказывает представитель МПБО-2 и дает немного понаблюдать за работой крутящихся и шумных барабанов. После обработки компост поступит в специальный контейнер на дозревание. Это займет еще 48 часов. По словам представителя завода, это неизбежно замедляет производительность, и, конечно, предприятию нужно увеличение мощностей. На выходе из цеха стоял контейнер, куда загрузили обезвреженный мусор на «дозревание».

Итогом экскурсии стал визит в цех сортировки и переработки. По движущимся лентам мусор идет на сортировочную линию. Здесь стоят люди в респираторах и перебирают отходы вручную. Из них выделяют «деловую часть», вторсырье: стекло, полиэтилен, алюминиевые банки. Каждый вид отходов отбрасывается в отдельный приемник. Также из мусора отсеивают балласт, типа уличного смета. Все то, что не годится для обработки в биобарабанах.

По информации комитета по благоустройству, в 2016 году в городе утилизировали и обезвредили только 287 тыс. тонн отходов, большей частью – на мощностях МБПО-2 в Янино. По планам Смольного начало рекультивации «Новоселок» позволит полностью загрузить завод, чтобы создать побольше грунта для укрытия террикона. В планах городского правительства также модернизация мощностей предприятия.

Сопровождавший визитеров председатель комитета по благоустройству Кирилл Пащенко сообщил, что раньше компост производили только из пищевого мусора, и он становился прекрасным удобрением для полей Ленобласти. «Когда раздельным сбором перестали заниматься, качество компоста упало – теперь он может служить лишь материалом для укрепления тела «Новоселок» или засыпным материалом для строительства дорожных откосов. Наша задача – вернуть качество компоста, возродив раздельный сбор пищевых отходов», – сообщил господин Пащенко.

«Новоселки»: преображение и запах

После экскурсии «делегаты» направились в Левашово ко второй «мусорной точке» – подножью «Новоселок».

Дорога от Янино заняла почти час по КАД. От съезда с кольцевой и далее, от Горского шоссе, к полигону ведет подъездная дорога ужасающего качества. Кстати, по этой причине грузовики с мусором здесь переворачивались неоднократно. Саму территорию полигона, похоже, драили с мылом – во всяком случае, создалось такое впечатление. Привычной вереницы самосвалов с отходами, конечно, тоже не наблюдалось.

Журналистам показали, как на верхушке террикона уже работают экскаваторы – они ровняют недавно привезенный грунт. И действительно, видимая с КАД часть «Новоселок» уже заботливо укрыта тем самым компостом и грунтом. Кирилл Пащенко, вслед за губернатором Георгием Полтавченко, заявил, что полигон закроют до конца 2017 года. Непосредственно рекультивация пройдет в два этапа и ее завершат за пять-семь лет: тело полигона засеют травой и будут еще 15 лет за ним наблюдать. Кроме того, силами инвестора здесь построят станцию активной дегазации. Она будет вырабатывать электроэнергию из свалочного газа и частично избавит север Петербурга от зловонья, которое восемь лет не дает горожанам спокойно дышать.

«Хочу особо подчеркнуть, что запах идет не столько с полигона «Новоселки», сколько с полигона «Северный», где находятся карты Водоканала, – уверенно заявил депутат Госдумы Сергей Боярский, член думского комитета по экологии. – Это предмет нашего особого контроля. Мы обязательно туда поедем и поставим остро этот вопрос». Несколькими минутами позже практически ту же формулировку повторил и Кирилл Пащенко, обозначив, что источник вони расположен именно у «соседей».

В Водоканале категорически не согласны с высказываниями Боярского и Пащенко. «Полигон «Северный» давно не является источником запаха, - комментирует представитель ГУП, – с 2007 года в Петербурге весь осадок сточных вод сжигается, а не складируется на полигонах. После сжигания образуется безопасная зола без запаха. Так что пахнуть тут уже нечему». Представитель Водоканала сообщил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», что депутат Сергей Боярский полигон осадка пока не посещал и запросы о состоянии объекта не направлял. «Мы открыты и приглашаем всех желающих, в том числе Сергея Боярского, посетить полигон «Северный» в любой момент», – подчеркнули на предприятии.

Сейчас на «Северном» рекультивируют ранее накопившийся осадок методом геотубирования – биологическим способом его перерабатывают до безопасного состояния в текстильных мешках. В феврале корреспондент «Санкт-Петербург.ру» лично побывал на «Северном» с «инспекцией». Из семи илонакопителей часть заросла мелколесьем и травой. Тогда в Водоканале подчеркнули, что за десять лет содержимое иловых карт успело переработаться естественным путем, даже в относительно «свежем» накопителе № 7. Тогда же наше издание наблюдало ситуацию на соседних «Новоселках», где каждую минуту разгружались самосвалы с бытовым мусором. Учитывая, что в городе не налажена система отделения пищевого мусора от прочих коммунальных отходов, можно предположить «ароматную» составляющую гниющей органики.

В середине апреля «Новоселки» закрыли на прием и размещение необезвреженных отходов по требованию Росприроднадзора РФ. Ведомство отреагировало на инициативу петербургского депутата Андрея Анохина. Несмотря на то, что у предприятия давно закончилась лицензия, а его ресурс, как ранее констатировали в Смольном, был исчерпан в 2009 году, полигон принимал отходы почти восемь лет. Представители власти этого и не отрицали. Главный аргумент – отсутствие нового мусороперерабатывающего предприятия, без которого девать мусор просто некуда.

Речь идет об анонсированном ранее заводе в Левашове на 350 тыс. тонн в год. По схеме обращения на 2012-2020 годы, предприятие должны были построить еще к 2015 году в рамках ГЧП, силами греческого консорциума Aktor S.A. – Aktor Concessions S.A. – Helector S.A. Стоимость проекта составляла девять млрд рублей. В 2015 году проект приостановили из-за кризиса. Заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что инвестор до сих пор пересчитывает финансовую модель проекта.

Сегодня Смольный круто изменил позицию и перестал связывать рекультивацию «Новоселок» с заводом и направил поиск возможностей в соседний регион. По информации комитета по благоустройству, городской коммунальный мусор теперь частично пойдет на заводы в Янино и Волхонское шоссе, в переработку, а частично – на полигоны Ленинградской области. Какие – не сообщили, но заверили: «Переговоры с областью уже были и потребуется какое-то время, чтобы перенаправить логистические потоки, чтобы жители не почувствовали разницы в графике вывоза мусора. Мы полагаем, что логистика выстроится к концу года». Зампредседателя комитета добавил, что в городе действует единый тариф на размещение и захоронение отходов.

Вопрос расстояния до ближайших точек обозначили вскользь. Хотя очевидно, что транспортные компании могут повысить стоимость вывоза мусора с учетом возросшего километража. – Ближайший полигон расположен в 50 и более км от самых дальних точек северных районов города (относительно центра Петербурга). В таком случае не исключено, что мусорщики, дающие низкую цену на вывоз, довезут мусор лишь до ближайших кустов, создавая несанкционированные свалки.

Полигон твердых отходов «Новоселки» работал с 1972 года и до недавнего времени принимал около 600 тыс. тонн мусора ежегодно. То есть треть петербургской «коммуналки» (1,7 млн тонн в год). Полностью ликвидировать полигон «Новоселки» намеревались сначала к 2009 году. Позднее, когда создали региональную схему обращения с отходами на 2012-2020 годы, появились новые сроки: полигон исчезнет к 2017 году, а на его рекультивацию потратят два млрд рублей.

В 2014 году вице-губернатор Владимир Лавленцев (ныне – экс) обещал завершить рекультивацию к 2015 году «Твердые вредные вещества будут обезврежены. Потом их вывезут на дальний полигон либо переработают на заводе. Из почвы выведут опасные жидкости. В любом случае, мы решим эту проблему к 2015 году», – заверил он. Правда, господин Лавленцев не уточнил, что на тот момент к полигону с целью ликвидации не прикасались.

Последний проект рекультивации разработали и одобрили только в 2015 году. В региональной программе обращения с отходами сообщалось: в 2016 году на рекультивацию «Новоселок» предусмотрено более 500 млн рублей. Однако реальных денег на конкретное дело в бюджете так и не нашли. Новый виток обсуждений и намерений по зловонному полигону пришелся на Год экологии в России.

Сейчас в Смольном почти разработали порядок сбора коммунальных отходов и готовятся к приходу единого регионального оператора, который будет отвечать за весь городской мусор.

Фотографии к тексту: Ольга Головина