На полигон «Новоселки» вновь повезут отходы

На закрытый мусорный полигон «Новоселки» в Санкт-Петербурге отправится очередная партия мусора. Полигон был закрыт на рекультивацию три года зада.

Договор на размещение 14 тонн отходов был заключен с «МПБО-2», инициатива исходила от администрации Северной столицы. Сообщается, что на полигон повезут компост. Так как данный компост не подходит для рекультивируемых площадок, его необходимо будет смешать с грунтом.

Администрация утверждает, что это входит в проектную документацию, и компост применяется в рамках рекультивации полигона.

Машины, наполненные компостом, отправились на полигон уже 31 августа.