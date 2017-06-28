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Кирилл Пащенко: То, что происходит на полигоне «Новоселки», нельзя транслировать в интернет

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© Фото: gov.spb.ru

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Заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко отчитался перед парламентариями о внедрении новой системы обращения с отходами. Рассказал он и о том, на каком этапе находится рекультивация проблемного полигона «Новоселки».

С 1 января 2018 года Петербург перейдет на новую региональную программу, которая изменит способы обращения с отходами. Об этом на заседании комиссии по экологии в петербургском Законодательном собрании сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Контроль за мусорными потоками в скором времени возложат на плечи единого регионального оператора.

Цель реформы – больше отходов перерабатывать, загрузить имеющиеся производственные мощности и построить новые – действующее предприятие МПБО-2 устарело и пока загружено лишь на треть. Вторая задача – закрыть полигон твердых коммунальных отходов «Новоселки» и вывести подобные объекты за границы города, в Ленобласть.

Полигон «Новоселки», точнее неприятный запах от него, уже больше семи лет является проблемой для жителей Приморского и Выборгского районов. Граждане жалуются на невозможность открыть окна и форточки, гулять с детьми. В ближайшее время, по обещаниям чиновников, вопрос должен сдвинуться с мертвой точки.

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Пащенко рассказал, что 1 июня 2017 года на Петербургском экономическом форуме губернаторы Петербурга и Ленобласти, наконец, подписали историческое соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами. Подобного документа, по словам зампреда, ждали целых 15 лет. По соглашению, отходы Северной столицы будут вывозиться на полигоны в Ленинградской области: на специально построенных свалках в Тосненском и Кировском районах планируют размещать до одного млн тонн мусора в год. Решение об этом принято только сейчас, хотя «Новоселки» выработали свой ресурс восемь лет назад. Закрыть проблемный полигон обещали еще в 2009 году. Обещания периодически обновлялись, но так и не стали делами. И только сейчас объект, который беспокоит жителей северных районов Петербурга едким гнилостным запахом, начали постепенно готовить к рекультивации.

Заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга Кирилл Пащенко. Фото: gov.spb.ru
 

По заверению представителей комитета по благоустройству, сейчас на полигон принимают только обезвреженные отходы и безопасный мусор 4–5 класса – субстанция должна укрепить тело террикона для дальнейшего укрытия специальным изолирующим слоем и посадки травы. На рекультивацию понадобится три млрд рублей и семь лет.

Кирилл Пащенко лично заверил, что полигон действительно больше не принимает необезвреженные отходы. Правда, в мае этого года Пащенко и депутат Госдумы Сергей Боярский сообщили корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», что сейчас на полигон везут «все что угодно».

На вопрос, можно ли установить веб-камеру на полигоне так же, как это делают на строительных объектах, Пащенко заявил, что «Новоселки» – объект режимный, поэтому публичной трансляции в интернет все же не будет. Видеозаписи с камер самого объекта находятся на локальных носителях завода МПБО-2, обслуживающего свалку.  

В ходе заседания председатель постоянной комиссии по экологии Мария Щербакова поинтересовалась, в чем заключается программа рекультивации полигона и куда будут везти мусор с января 2018 года. Пащенко ответил, что сама процедура рекультивации подразумевает несколько технических этапов: создание сооружений для очистки стоков, строительство станции активной дегазации, ряд строительных работ, после которых полигон укроют и высадят на его поверхности траву.

Завод МПБО-2 в Янино. Фото: gov.spb.ru
 

Пащенко сообщил и о планах относительно территории рядом с «Новоселками». На месте, где в свое время вырубили лес под строительство завода «Ниссан», – сейчас это главная причина распространения зловонья – посадят новые деревья. «Мы планируем провести акцию посадки деревьев в агротехнические сроки 2017 года совместно с ГУП «Водоканал». Мы еще в мае об этом договорились и хотели бы, чтобы именно «Водоканал» профинансировал это мероприятие», – поделился Кирилл Пащенко. Полигон хранения осадка сточных вод этого предприятия – еще один источник зловония на севере города.

Если обещания чиновников не останутся только на бумаге, а будут воплощены в жизнь, в ближайшие годы петербуржцы, возможно, смогут вздохнуть спокойно.

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