Смольный планирует установить памятник Даниилу Гранину

В Петербурге к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина планируют установить памятник в его честь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

В Смольном прошла встреча врио губернатора Петербурга Александра Беглова и президента Российского книжного союза Сергея Степашина. Они договорились объединить усилия в решения вопроса установки памятника.

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Планируется, что 9 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится вечер памяти писателя. Помимо этого, в течение года в Центральном районе появится сквер имени Гранина, а на стене дома на Малой Посадской улице, где он жил, установят мемориальную доску.

В конце мая 2018 депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили установку памятной таблички Гранину. Согласно закону, табличка может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, однако в случае Даниила Александровича сделают исключение из-за особой значимости писателя для города на Неве.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь также назовут литературную премию.

Гранин скончался 4 июля 2017 году. Почетному гражданину Петербурга было 98 лет.