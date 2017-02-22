  • 22 Февраль 2017
USD 23.02.2017 57.4762 -0.3828
USD ММВБ 15:17 57.83000  
EUR 23.02.2017 60.4535 -0.7555
EUR ММВБ 15:17 60.7730  
Нефть($) 22.02.2017 56.42 0.44
Нефть(p) 22.02.2017 3242.81 +3.86

В Петербурге 15-летний школьник из «группы смерти» попал в реанимацию

Автор:


© Фото: tv2.today

Темы дня

Молодой человек рассказал однокласснице, что состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок.

В Петербурге 15-летний школьник из «группы смерти» попал в реанимацию. Вечером 21 февраля его доставили в Детскую больницу номер 5 на Бухарестской улице с сильным отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Читайте также:

Администратор "групп смерти". Чистосердечное признание (АУДИОЗАПИСЬ)

Около 21 часа полицейские Калининского района получили телефонограмму о том, что скорая доставила подротска в больницу с проспекта Науки. Сотрудники правоохранительных органов опросили мать потерпевшего и его одноклассницу.

Выяснилось, что школьника, лежащего на полу без сознания, обнаружила его мать после того, как вернулась с работы. Женщина вызвала медиков и осмотрела квартиру - была открыта домашняя аптечка.

Далее полиция обнаружила, что перед отравлением восьмиклассник общался со своей подругой. Девушка рассказала, что около 18 часов 21 февраля общалась с пострадавшим. Молодой человек рассказал ей, что состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок. Школьнице не удалось уговорить друга от отравления.

В данный момент школьник находится в реанимации, данные проверки направлены в Следственный комитет Калининского района, где будет возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. «Мы вообще не понимаем, что с детьми происходит и откуда эта «группа» взялась», - цитирует «Фонтанка.ру» одного из полицейских.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей. Будейкина признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. При этом он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День защитника Отечества в Петербурге

    Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm