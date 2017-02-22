В Петербурге 15-летний школьник из «группы смерти» попал в реанимацию. Вечером 21 февраля его доставили в Детскую больницу номер 5 на Бухарестской улице с сильным отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Около 21 часа полицейские Калининского района получили телефонограмму о том, что скорая доставила подротска в больницу с проспекта Науки. Сотрудники правоохранительных органов опросили мать потерпевшего и его одноклассницу.

Выяснилось, что школьника, лежащего на полу без сознания, обнаружила его мать после того, как вернулась с работы. Женщина вызвала медиков и осмотрела квартиру - была открыта домашняя аптечка.

Далее полиция обнаружила, что перед отравлением восьмиклассник общался со своей подругой. Девушка рассказала, что около 18 часов 21 февраля общалась с пострадавшим. Молодой человек рассказал ей, что состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок. Школьнице не удалось уговорить друга от отравления.

В данный момент школьник находится в реанимации, данные проверки направлены в Следственный комитет Калининского района, где будет возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. «Мы вообще не понимаем, что с детьми происходит и откуда эта «группа» взялась», - цитирует «Фонтанка.ру» одного из полицейских.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей. Будейкина признали вменяемым. По решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. При этом он сообщил, что собирается отказаться от услуг адвоката.