Питерский автогонщик примет участие в ралли-марафоне "Дакар"

В Саудовской Аравии уже второй год проводится ралли-марафон "Дакар". В этом году марафон стартует третьего января в городе Джидде, а также известна дата финала - 15 января.

По сообщениям организаторов, маршрут составил 7646 километров длиной, 4767 километров занимают специальные участки.

Организаторы рассказали, что одно из самых главных условий - это отрицательный результат тест на коронавирусную инфекцию, а также содержание в карантине две недели.

В списке участников находится 321 имён, среди которых и автогонщик из Санкт-Петербурга Владимир Васильев. Он упешно выполнил все условия для участия в марафоне.