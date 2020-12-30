Футболист "Зенита" даст жильё в своём отеле пострадавшим от землетрясения в Хорватии

Как стало известно, защитник питерского футбольного клуба "Зенит" сообщил о том, что решил оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Хорватии.

Деян Лаврен сообщил о своём принятом решении на странице в социальной сети Instagam. Деян Лаврен поделился в своём посте вчера, 29 декабря о том, что решил разместить пострадавших от землетрясения в своём отеле. Футболист также добавил, что готов разместить в отеле, который находится в Петрини, 16 пострадавших семей.

Напомним, что девятого декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение, которое было зафиксировано в 6,4 балла. Известно об одном погибшем.