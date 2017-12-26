«Матрешка-тур»: Все задержавшиеся туристы вылетели с острова Хайнань

Все 140 человек, застрявшие с 19 декабря в Китае, вылетели с острова Хайнань, сообщает пресс-служба туроператора «Матрешка-тур». В десять часов утра в город на Неве прибыли 106 человек, следующая группа в составе 24 туристов прибудет в Петербург из Ухани в 14:40 по мск. Последние десять человек приземлятся в Пулково 27 декабря в 00:10.

«На данный момент на Хайнане находятся 55 туристов «Матрешки», отпуск которых заканчивается сегодня. Им сегодня предстоит пройти ту же процедуру с получением новых выездных виз, что и предыдущим туристам. Часть из них уже вчера открепились от групповой визы, но из-за окончания рабочего времени миграционной службы не успели получить новые визы», – отмечается в сообщении.

Оставшуюся на острове группу туристов (31 человек - прим.ред.) планируют отправить сегодня вечером в Пекин, а уже оттуда в Петербург. Остальные 24 человека предположительно вылетят домой завтра - билеты им приобретут сразу после получения виз.

Ранее «Матрешка» вынужденно приостановила полетную программу на Хайнань, а затем объявила о сокращении чартерной перевозки в Израиль и отмене рейсов в Болгарию, сообщает TourDom. Причиной такого решения стала необходимость в деньгах для вывоза туристов из Китая. Выплаты по отмененным поездкам на Хайнань уже начались. Однако общую сумму выплат руководство турфирмы назвать пока затрудняется, отметив, что стоимость многих туров не превышала 15 тыс. рублей за человека.

«По Израилю и Болгарии накануне начался прием и обработка заявлений на возврат средств. Сейчас мы стараемся обработать как можно больше заявлений, чтобы начать формировать списки и суммы к выдаче», – пояснили представители туроператора.

Также в «Матрешке» подчеркнули, что прикладывают все усилия, чтобы сложившая ситуация не сказалась на дальнейшей деятельности компании. Туроператор подчеркивает, что запланированные новогодние программы в Чехию, Венгрию, Грузию, Турцию и Азербайджан состоятся в полном объеме.