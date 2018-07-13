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Туроператор «Натали Турс», бросивший своих клиентов, попросил не требовать компенсации

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Туристам предлагают принять гарантийное обязательство по туристическим услугам и перенести свой отпуск на другое время.

Туроператор «Натали Турс», терпящий финансовый крах, попросил клиентов, чьи туры были отменены, не требовать компенсации и принять гарантийное обязательство по туристическим услугам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение для сотрудников компании. Гарантийное обязательство подразумевает, что турист сможет воспользоваться услугами компании в будущем.

«В случае если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО «Панорама Тур», данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете», – говорится в сообщении.

В случае если заявитель отказывается заключать гарантийное обязательство, то документы перейдут в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди. По данным новостного агентства, на подобные меры туроператор пошел из-за недостатка средств. 

Помимо клиентов, не отправившихся в отпуск, у «Натали Турс» за границей остаются около 1,3 тыс. клиентов. По данным Ассоциации туроператоров России, у всех есть билеты домой, и к середине следующей недели большая часть туристов прилетит на родину.

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Финансовые проблемы «Натали Турс» начались в начале июля после ссоры с зарубежными партнерами. В частности, туроператор прекратил сотрудничество с испанской компаний W2Meet. Как итог – отмена всех туров с вылетом до 30 сентября.

Ранее о финансовом крахе сообщил туроператор «Аврора-БГ». Он бросил в Болгарии и Черногории 79 клиентов. Не так давно данная компания была частью петербургского туроператора «Матрешка-Тур», который прекратил свою деятельность в июне. Сайт компании оказался недоступен, по телефонам отвечали сотрудники другой организации.

Трудности «Матрешки» начались в конце декабря прошлого года, когда Китай отказался предоставить туроператору слот под рейсы. В связи с этим «Матрешке» пришлось закрыть направление на тропический остров Хайнань. Из-за этого более 160 петербуржцев не могли вернуться домой. Они были вынуждены продлить свой отпуск на неделю и получать выездные визы.

В начале июля о приостановке деятельности объявила компания DSBW-Tours, работавшая на туристическом рынке почти 28 лет. По словам владельца компании Карена Гончарова, на данный момент турфирма не может исполнять обязательства перед клиентами и банками. Люди, купившие путевки, получат компенсации от страховых компаний.

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