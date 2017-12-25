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На Хайнане остаются 60 задержавшихся из-за проблем с вылетом туристов из Петербурга

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© Фото: infobarrel.com

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Еще 55 путешественников будут отдыхать по плану до 26 декабря.

На китайском острове Хайнань остаются 60 туристов из Петербурга, задержавшихся из-за проблем с вылетом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Сейчас на Хайнане находится 60 туристов "Матрешка-Тур", которые задержались на отдыхе - всем им в течение дня 24 декабря уже оформили индивидуальные визы и теперь приобретаются билеты для возвращения домой. этом у 25 туристов уже имеются на руках авиабилеты с вылетом 25 декабря», – сообщила представитель компании «Матрешка-Тур» Елена Бутенко.

У еще 55 туристов плановый отпуск не закончился. Они вылетят в Россию 26 декабря, индивидуальные китайские визы им оформят в течение 25 декабря.

Туроператор сообщил о приостановке полетной программы из Петербурга на Хайнань до 26 января. Также не будут совершаться маршруты до Израиля вплоть до марта, еще три рейса в Болгарию отменены. Возврат средств по аннулированным турам поставщик обещает производить в рамках заключенных договорных отношений, сообщает «Турдом». Это объяснили, кроме форс-мажорной ситуации в Китае, низкой загруженностью рейсов.

Туристы не могли вернуться домой с 19 декабря. Заложниками неприятной ситуации стали почти 150 человек. Они не могли покинуть Китай из-за того, что перевозчик – авиакомпания «Икар» – получила отказ в слотах для выполнения ранее заявленной полетной программы. К тому же у путешественников была оформлена групповая виза, и покинуть Китай поодиночке они не могли.

Вывозить застрявших путешественников начали 22 декабря. Планировалось, что все оставшиеся туристы покинут Хайнань до 26 декабря.

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