В этом году книжный фестиваль состоится на Дворцовой площади

В этом году книжный фестиваль, который раньше был проведен на Красной площади в Москве, могут провести в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.

Российский книжный союз рассматривает такой же вариант проведения мероприятия, который состоялся на главной площади страны в прошлом году. На прошлом фестивале, который прошел в июне 2020 года, приняло участие более 200 российских издательств.

«Наконец-то, я надеюсь, мы проведем впервые на Дворцовой площади такое же мероприятие», — заявил президент книжного союза Сергей Степашин.

Кроме того, фестиваль будет направлен также на помощь писательским организациям, пострадавшим во времена пандемии.