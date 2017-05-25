День города в Петербурге – 2017: мороженое, тюльпаны и книги

Праздник откроет возложение венков к памятнику основателя Петербурга и Империи Российской – Петра Великого. Старт: 10:00.Одновременно в Исаакиевском соборе верующие услышат Божественную литургию.

Фото: after_catana / LiveJournal

В 11:30 состоится торжественная церемония на Государевом бастионе Петропавловской крепости.

Портал «Санкт-Петерубрг.ру» подготовил для вас лучшие события этого дня, которые помогут отлично провести время.

Фестиваль мороженого

В этом году традиционный праздник летнего лакомства будет построен на веселых спортивных и околоспортивных активностях, а сам десерт - мороженое, представлен в виде главной награды за успехи.

Жители и гости города смогут насладиться любимым лакомством и принять участие в развлекательной программе. Посетители фестиваля смогут попробовать более 50 видов мороженого.

По традиции в течение всего дня на установленном "Мульт-театре" будут демонстрироваться лучшие советские и российские мультфильмы.

Фото: cityguide-spb.ru

Где: Площадь Островского

Когда: 27 февраля с 11:00 до 21:00

Фестиваль тюльпанов

«Фестиваль тюльпанов» на Елагине острове завоевал сердца не только петербуржцев, но и жителей других городов. Масштабное событие стало самым главным и ожидаемым праздником весны. В связи с погодой, фестиваль перенесли https://saint-petersburg.ru/m/society/bespalov/358344/ на две недели — 27 и 28 мая.

Все желающие поддержать историческое путешествие в прошлое с помощью своего костюма в любой из предложенных эпох сможет посетить парк бесплатно на время проведения праздника. Костюм должен состоять из нескольких элементов: костюма/платья, головного убора либо прически и какого-то аксессуара, соответствующего выбранной эпохе.

Фото: kuda-spb.ru

Где: ЦПКО им. Кирова - Елагин остров

Когда: 27-28 мая с 13:00 до 18:00 часов

Бал национальностей

В этом году традиционный бал национальностей в День рождения Петербурга поразит горожан: он начнется с красочного автобусного парада и завершится салютом из тысяч воздушных шаров.

По традиции участников встретит Петр I, который и откроет бал. В нем примут участие более 20 творческих коллективов, которые тренируются под руководством Петербургского дома национальностей.

Фото: spbdnevnik.ru

Где: Биржевая площадь – Невский проспект

Когда: 27 мая в 13:00

Кубок Александра Невского

Историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского» - это эстетическая античность, суровая эпоха викингов, волнительное средневековье, пафосное рыцарство и многое другое.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы и демонстрации ремесел, интерактивы по старинным промыслам и площадки исторического фехтования, ярмарка с уникальными изделиями и яркая шоу-программа.

Взрослые и дети смогут попробовать свои умения в стрельбе из лука или в метание сулиц, освоить азы кузнечного дела или лепке глиняных изделий, сразиться на безопасном оружии и испытать свою выносливость на спортивном соревновании “Полоса препятствий”.

Фото: fotokto.ru

Где: Любашинский сад

Когда: 27 мая с 10:00 до 19:00

Концерт на Дворцовой

По случаю дня рождения Санкт-Петербурга на Дворцовой площади вновь устроят грандиозное музыкальное представление «Классика на Дворцовой». В гала-концерте примут участие самые яркие звёзды современной оперной сцены. В сопровождении симфонического оркестра артисты исполнят классические сочинения главных композиторов прошлого.

Для зрителей выступят солисты ведущих оперных сцен мира: «Ла Скала», «Ковент Гарден», «Метрополитен Опера», Парижской и Венской оперы, в том числе представители отечественной оперной школы. В составе исполнителей предстоящего сезона: Марсело Альварес, Соня Йончева, Даниэль Де Низ, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева, солист Большого театра России Алексей Татаринцев и другие.

Для праздничного концерта на фоне Зимнего дворца возведут пышную сцену, оформленную в духе шикарного бального зала. В декорациях под светом софитов закружатся дамы в пышных платьях, а театральные коллективы своими выступлениями зададут тон настоящего придворного карнавала.

Фото: cityguide-spb.ru

Где: Дворцовая площадь

Когда: 27 мая в 21:00

Бесплатный квест

Специально для дня города разработан маршрут, который откроет перед участниками этого квеста скрытые стороны центра Петербурга, познакомит их с богатой историей этих мест и приоткроет различные тайны и легенды. В каждом задании нужно будет разгадать городской объект, прийти к нему и выполнить там интересное логическое задание – например, найти что-то необычное рядом с ним.

Впервые квест городского масштаба пройдёт в интерактивном формате: игроки смогут не только решать задания, но и в онлайн-режиме получать подсказки и информационные справки об объектах.

Вес подробности и предварительная запись – в группе «ВКонтакте».

Фото: vk.com/teamkvest

Фестиваль еды

В эти выходные петербуржцы и гости города смогут овтедать самые разнообразные блюда на фестивале «О, да! Еда!».

В дни фестиваля в торговом центре «Охта Молл» откроется мультиформатная кухня от полусотни городских ресторанов и кафе: каждый участник представит свое фирменное меню и оригинальные сеты, разработанные специально для фестиваля «О, да! Еда!». В гастрономической программе: фирменные вафли кофейни «Гнездо», мастерски обжаренный кофе Soyuz Coffee, бейглы со всего света от BagelOff, чёрное мороженое с ромом от Tim-Tim и море крафтового пива от команды Gas Brew, а также васаби-кейки, корейские пирожки и имбирные креветки на гриле.

Фото: kuda-spb.ru

Где: «Охта Молл» - Якорная улица, 5А

Когда: 27 и 28 мая с 12:00

Петербургский книжный салон

В этом году Книжный салон, котоырй жегодно проходит в Северной толице, будет посвящен Году экологии в России и 100-летию Октябрьской революции.

Книжный салон занимает целый квартал в центре Северной столицы, объединив в единое интерактивное пространство Михайловский манеж, Манежную площадь и прилегающие к ней Итальянскую, Караванную, Кленовую и Малую Садовую улицы. Его участниками станут представители десяти регионов России и 16 государств, среди которых Китай, Япония, Великобритания, Эстония, США Казахстан, Иран, Сербия и другие.

Фото: kuda-spb.ru

Подробнее в группе «ВКонтакте».

Когда: с 25 по 28 мая

«Славянская Ярмарка»

Фестиваль пройдет уже в 13-й раз и традиционно соберет фольклорные творческие коллективы, мастеров народных ремесел, различных представителей славянской культуры со всей России и стран ближнего зарубежья.

Мастера из 12 регионов России представят редкие виды народных ремёсел, проведут мастер-классы по традиционным народным промыслам: обработка бересты, плетение из лозы, валяние из шерсти, кузнечное и гончарное дело, вышивка, кружевоплетение, роспись по дереву, обработка янтаря и так далее.

Фото: Piterburger.Ru

Где: парк «Озеро Долгое»

Когда: с 26 по 28 мая