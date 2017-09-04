Куда сходить в Петербурге в сентябре

7 сентября

Концерт Robbie Williams

Один из самых успешных исполнителей XXI века и самый узнаваемый британский музыкант — Робби Уильямс в рамках мирового тура в поддержку своего нового альбома The Heavy Entertainment Show приезжает в Петербург.

Мировой тур включает в себя двадцать девять шоу в восемнадцати странах. Его открытие состоялось 2 июня 2017 на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, Великобритании. В рамках турне — Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Австрия, Швейцария. Завершится тур выступлением в московском СК «Олимпийский» 10 сентября 2017.

Фото: kavkazplus.com

Где: Ледовый Дворец - метро «Проспект Большевиков», проспект Пятилеток, 1

Когда: 7 сентября в 20:00

Стоимость: от 4,5 тыс. рублей

8-10 сентября

«День Д»

С 8 по 10 сентября в Петербурге пройдет «День Д» — фестиваль, приуроченный к 76-летию со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Праздник будет посвящен юности писателя, его раннему творчеству и в целом эпохе 60-х годов в СССР.

Главной площадкой фестиваля, как и в прошлом году, будет улица Рубинштейна. В коммунальной квартире в доме №23 литератор провел большую часть жизни. На здании установлена мемориальная доска, а рядом — памятник Довлатову. В дни фестиваля тут будут проводить мастер-классы, уличные игры, инсталляции, квесты и экскурсии по довлатовским местам.

Другие площадки праздника — музей современного искусства «Эрарта», Дом журналиста, Фонтанный дом и Книжные аллеи.

Фото: «Диалог»

Подробнее на сайте фестиваля.

Фестиваль водных фонариков

Фестиваль Водных фонариков уже не раз проходил в парке имени Бабушкина. В этом году он состоится с 8 по 10 сентября. Три вечера в парке будут ждать всех, кто решит доверить свою мечту маленькому фонарику.

Все необходимое можно будет купить прямо на входе. В наборе каждый участник получит сразу два разных фонарика.

На фестивале традиционно выступают скрипачи и саксофонисты со всей России.

Фото: KUDA-SPB

Где: Парк им. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149 (метро «Ломоносовская»)

Когда: с 8 по 10 сентября с 21:00 до 23:00

Стоимость комплекта участника: 300 рублей

9-10 сентября

Всероссийский Фестиваль красок

Заключительный осенний фестиваль красок пройдет в Петербурге с 9 и 10 сентября с 15:00 до 19:00. У организаторов наготове сотни пакетиков с яркими красками, которые будут вашим билетом на фестиваль. Приобрести краски можно будет в одном из шатров прямо на входе.

Как всегда, на сцене выступят лучшие кавер-группы, диджеи подготовят свои музыкальные сеты. Отдельные зоны будут выделены для тех, кто захочет заняться спортом, творчеством, сыграть в настолки или принять участие в конкурсах. Голодным тоже никто не останется.

Фото: KudaGo.com

Когда: с 9 по 10 сентября с 15:00 до19:00

Где: стадион «Кировец» - улица Перекопская, (станции метро «Балтийская», «Кировский Завод», «Нарвская»

Стоимость входа и краски: 200 рублей



15-16 сентября

Осенний праздник фонтанов в Петергофе

Закрытие фонтанов в Петергофе — это не просто рабочий момент, а целое событие, которого ждут тысячи гостей музея-заповедника

На протяжении двух дней - 15 и 16 сентября - в Нижнем парке устроят грандиозное шоу «Хождение за три моря». Посетителям покажут спектакль о русских путешественниках и первопроходцах, которые открывали новые горизонты и расширяли представления о мире у людей своей эпохи. Шоу будет сопровождаться световыми и пиротехническими эффектами, а также компьютерной анимацией и 3D-мэппингом.

Перед зрителями выступят танцоры, вокалисты и театральные труппы, которые вместе создадут удивительную сказку странствий. Если вы хотите попасть на праздник закрытия фонтанов, то лучше купить билеты заранее — их количество ограничено. Детей до семи лет пускают бесплатно в сопровождении взрослых.

Фото: peterburg.center

Когда: 15-16 сентября 21:00-21:45

Где: город Петергоф, улица Разводная, 2

Стоимость: 1000 рублей

15-22 сентября

XXVII Международный кинофестиваль «Послание к человеку»

В этот раз на ежегодном фестивале покажут около 200 работ режиссеров из разных стран. Это будут документальные, анимационные, игровые и экспериментальные киноленты, которые будут отсылать зрителей к переосмыслению ценностей гуманизма.

Будет задействовано 13 городских площадок, разработано 10 специальных программ, проведено несколько ретроспектив и тематических выставок. Каждый день гости смогут посещать мастер-классы мастеров киноиндустрии и участвовать в творческих встречах.

Торжественное открытие фествиаля обещают отметить праздничным концертом на Дворцовой площади. В прошлом году хэдлайнером на нём выступала группа ДДТ, а в этом году на сцене должен появиться харизматичный Антон Беляев и группа Therr Maitz.

Председателем фестиваля станет популярный французский писатель и публицист Фредерик Бегбедер, автор нашумевших романов «Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль» и ещё целого ряда произведений. Российские киноленты представлены во всех направлениях: «Гармония» Лидии Шейниной, «Олег» Бориса Кричевского, «В объятиях моря» Дмитрия Моисеева, «Один день» Дарьи Маркиной и другие.

Фото: decor-a.ru

Когда: 15-22 сентября в 19:00

Стоимость: бесплатно

Подробнее на официальном сайте фестиваля.

16 сентября

Альтернативный парад «Время перемен»

«Велосипедизация Санкт-Петербурга» устраивает осенний парад, присоединиться к которому могут все, у кого нет автомобиля. Обладатели самокатов и велорикш, сегвеев и гироскутеров, карго-байков, скейтов, лонгбордов и других колёсных друзей прокатятся по свежим велодорожкам Петербурга. Маршрут проходит через парки, сады и скверы Петроградки.

Участники парада сделают три остановки, чтобы предаться тематическим развлечениям — прослушиванию музыки и лекциям о ней, а также просмотрам старых клипов и выступлений музыкантов. Альтернативный парад стартует от сквера имени Цоя (переулок Любанский, 2) до кинотеатра «Великан», где все финишировавшие могут бесплатно посмотреть фильм «Эпоха танцев» — о зарождении рейв-движения в стране.

Фото: vk.com/alt_parade

Где: станция метро «Спортивная»

Когда: 16 сентября 17:00–19:15

Зарегистрироваться на участие в кинопоказе можно здесь.

Концерт группы «Тролль Гнет Ель»

Легенды фолк-рок-метал андеграунда, изобретатели стиля «пивной фолк», самый неординарный и ни на кого не похожий рок-коллектив под броским названием «Тролль Гнет Ель» празднует осенью свое 18-летие. Их творчество переливается множеством ярких граней, создавая целый волшебный мир, в котором есть место каждому. Тот, кто устал от глухой тоски, обессилел или просто загрустил, однажды услышав лихие ритмы и зажигательные мелодии ТГЕ, уж никогда больше не вернется к унынию.

Большое праздничное отчетное шоу – бескомпромиссный сольный концерт «Тролль Гнет Ель» – состоится 16 сентября в клубе Космонавт. В программе презентация клипа, приглашенные гости, праздничные сюрпризы, воспоминания и, конечно же, море концентрированного 100% качественного «фирменного» музыкального творчества «Тролль Гнет Ель».

Фото: Insurgent.ru

Когда: 16 сентября в 20:00

Где: клуб «Космонавт» - улица Бронницкая 24 (станция метро«Технологический институт»)

Стоимость: 800-1200 рублей

16-29 сентября

V Международный органный фестиваль

В этом году участие в фестивале принимают семеро музыкантов из разных стран. Насыщенная и разнообразная программа познакомит слушателей с органной музыкой от эпохи барокко до XXI века.

Откроет программу московский органист Алексей Паршин, исполнив органные шедевры барочных авторов. Музыкант из Германии Петер Кофлер представит монопрограмму из сочинений Иоганна Себастьяна Баха — композитора, без которого не было бы не только барочной, но и современной органной музыки. Маститый британец Томас Троттер исполнит произведения классиков, в том числе своих соотечественников — Стэнфорда, Воана-Уильямса, Локлера. Молодое поколение органистов представят польский музыкант Кароль Моссаковский и француз Давид Кассан. Помимо сочинений классиков оба они исполнят импровизации. Петербургская органистка Марина Вяйзя выступит дважды: с дневным концертом для детей и с вечерней программой, в которую вошли сочинения композиторов Финляндии.

Завершится фестиваль выступлением одного из ведущих органистов мира Тьеpри Эскеша с Симфоническим оркестром Мариинского театра. Прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича, Сэмюэла Барбера, самого Тьеpри Эскеша, а также его импровизация.

Фото: mmdm.ru

Где: концертный зал Мариинского театра- улица Писарева, 20 (станция метро «Садовая»)

Когда: 16-29 сентября в 19:00

21-24 сентября

Международный фестиваль красоты «Невские берега»

В этой международной профессиональной выставке индустрии красоты принимают участие крупные компании-производители и дистрибьюторы всемирно известных брендов. В каждой экспозиции есть компании, которые только выходят на рынок и справедливо начинают свое развитие с выступления на одной из крупнейших выставок в России.

Мероприятие проводится уже более 15 лет.

Церемония награждения победителей на главной сцене сопровождается демонстрацией ярких шоу-программ ведущих компаний и мастеров современности. Огромный подиум собирает до 10 тыс. зрителей на трибунах.

Фото: kaknado.com

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс (СКК) - проспект Юрия Гагарина, 8 (станция метро «Парк Победы»)

Когда: 21–24 сентября 11:00–18:30

22 сентября

Фестиваль Urban Beat

В сентябре арена А2 станет плацдармом для высадки многочисленного хип-хоп десанта, в состав которого войдут как перспективные новички, так и матёрые волки сцены. Каждый участник выступит с полноценным сетом, а перечень артистов продолжит пополняться всё более громкими именами вплоть до старта события.

Главным хедлайнером фестиваля на данный момент заявлен казахстанский мастер эклектики и одна из ярчайших звёзд творческого объединения Gazgolder Скриптонит. В числе прочих суперстаров, которые почтят присутствием амбициозный ивент, значатся украинская сенсация T-Fest, знаменитые певцы «доброй грусти» Krec, ветеран рэп-сцены Смоки Мо и другие.

Фото: ViVA la Cloud

Когда: 22 сентября в 19:00

Где: клуб А2 Green Concert- проспект Медиков, 3 (станция метро «Петроградская»)

Стоимость: от 1000 рублей 12+

30 сентября

Концерт группы «Пицца»

Группа «Пицца» давно и прочно заняла свою уникальную нишу на российской музыкальной сцене. В последнюю субботу месяца, 30 сентября, впервые на сцене клуба «Космонавт» группа исполнит все хиты, среди которых «Пятница», «Оружие», «Лифт», «Романс», а также песни с нового альбома.



Три альбома, десять клипов, сотни концертов, саундтреки к фильмам и сериалам «Молодежка», «Два отца, два сына», «Обмани, если любишь», «Нереальная любовь», «Завтрак у папы», номинации и премии RU. ТV, МузТВ, OOPS! Choice Awards, Music Box и «Звуковой дорожки «МК» — все это случилось с группой «Пицца» с момента ее появления в 2010 году.

Фото: muz1.tv

Где: клуб «Космонавт» - улица Бронницкая 24 (станция метро «Технологический институт»)

Когда: 30 сентября 2017 в 20:00

Стоимость: 1000-2500 рублей