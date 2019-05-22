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День города в Петербурге – 2019: программа празднования

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© Фото: Instagram / @smelov.photo

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Мультимедийные шоу, бесплатные концерты, автомобильные и спортивные парады – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как Северная столица отметит свое 316-летие.

В 2019 году Петербургу исполняется 316 лет. Датой основания города считается 27 мая, но в этом году праздничный день выпал на понедельник. В связи с этим все основные гуляния пройдут в субботу и воскресенье, чтобы жители Северной столицы смогли как следует отпраздновать День города. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных событиях, которые пройдут в честь праздника.

Петербургский международный книжный салон

 

Одно из крупнейших книжных событий России будет посвящено 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, почетного гражданина Петербурга. Другой темой форума станет Год театра. Основные события салона пройдет в Михайловском манеже. В Петербург приедут писатели из Германии, Франции, Канады и других стран.

Официальный сайт

Где: Манежная площадь, 2

Когда: 23-26 мая с 10:00 до 19:00

Сколько: вход свободный

SPbTransportFest

 

В честь Дня города в Северной столице организуют первый международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Петербуржцы смогут узнать об истории развития пассажирского транспорта в городе на Неве, познакомиться с новинками техники и послушать музыку. На фестивале выступят народный артист России Василий Герелло и победитель шоу «Голос» Петр Захаров.

Официальный сайт

Где: Манежная площадь, Инженерная улица, Кленовая улица

Когда: 23-25 мая

Фото: avtobus.spb.ru
 

Петербургский международный парад ретро-транспорта

 

Парад раритетных автомобилей, автобусов и троллейбусов состоится в Петербурге уже в пятый раз. В этом году в рамках SPbTransportFest по центральным улицам Северной столицы проедут десятки старых транспортных средств.

Горожане смогут увидеть машины и автобусы из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии. У зрителей будет возможность пофотографироваться в салонах машин, поучаствовать в конкурсах и услышать песни в исполнении ВИА «Белорусские Песняры».

Официальный сайт

Где: Морская набережная и центр Петербурга

Когда: 25 мая в 12:00

Фото: transportfest.ru
 

Фестиваль мороженого

 

Ежегодный праздник, посвященный сладкому десерту, в очередной раз состоится на площади Островского. Посетить его могут все желающие, вход свободный для всех. На фестивале устроят развлекательную программу и, конечно, будут продавать мороженое.

Производители приготовят для сладкоежек скидки, а также сделают на площади гигантский блинный пирог весом не менее 400 кг. Сцену фестиваля займут кавер-группы «Вишневый заряд» и «Свои». Они исполнят известные отечественные и зарубежные песни.

Официальная страница

Где: площадь Островского

Когда: 25 мая с 11:00 до 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/icefestival
 

Большой велопарад

 

Темой пробега любителей двухколесного транспорта в 2019 году станет «Петербургский стиль». Участникам предлагают пофантазировать и нарядиться в стиле настоящих петербуржцев, а также украсить аксессуарами свой велосипед.

Маршрут парада пройдет от Греческой площади перед БКЗ «Октябрьский» через Невский проспект, центральные набережные возле Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» до парка им. 300-летия Петербурга.

В конце парада участников и зрителей ждет выставка ретро-велосипедов, тест-драйв необычного двухколесного транспорта, игры на свежем воздухе и веломаркет.

Официальная страница

Где: Лиговский проспект, 6

Когда: 26 мая с 11:00 до 16:00, сбор в 10:00

Сколько: бесплатно

Фото: «Большой репортаж»
 

«Бал национальностей»

 

Как и парад ретро-транспорта, в пятый раз в 2019 году пройдет «Бал национальностей». По традиции его проведут на Биржевой площади. Праздник начнется в полдень выставкой национального искусства. Желающие смогут отправиться на мастер-классы по изготовлению национальных украшений и каллиграфии.

Одновременно с этим по Невскому проспекту от Караванной улицы будет идти праздничная колонна с каретами. В них будут ехать представители национально-культурных объединений Северной столицы в национальных костюмах.

В рамках праздника на Стрелке Васильевского острова пройдет концерт. Для петербуржцев выступят заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Альберт Асадуллин и популярная певица Афина.

Официальный сайт

Где: Биржевая площадь

Когда: 26 мая в 12:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/domnac_spb
 

Anyships

 

Пляж Петропавловской крепости в воскресенье займет фестиваль Anyships. Он посвящен отдыху на водных просторах города и использованию маршрутных теплоходов в качестве общественного транспорта.

В акватории Невы можно будет увидеть различные судна, яхты и катера, гонки на водном транспорте. Также петербуржцев ждут мастер-классы, футбол, розыгрыши призов, шоу жонглеров и канатоходцев.

В конце фестивале состоится концерт. Хедлайнерами будут группа Burito и музыкант Антоха МС.

Официальный сайт

Где: пляж Петропавловской крепости

Когда: 26 мая с 12:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Антоха МС. Фото: vk.com/antoha_mc
 

Парад барабанщиков

 

Организаторы музыкального парада хотят установить рекорд Гиннесса. На Невский проспект 26 мая выйдут больше трех тысяч барабанщиков, которые отметят День города одновременным исполнением нескольких композиций.

«Для фиксации из Великобритании приедут представители мировой Книги рекордов Гиннесса. В общем, это беспрецедентное шоу не только для России», – сказал глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко.

Где: Невский проспект

Когда: 26 мая в 13:00

Чемпионский парад «Зенита»

 

Петербургский «Зенит» в начале мая в пятый раз стал победителем Чемпионата России по футболу. Чтобы отметить важное событие для команды, сине-бело-голубые устроят парад.

Игроки на суднах вместе с болельщиками начнут движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметевского дворца.

После этого футболисты пересядут на золотой автобус и отправятся по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.

Официальный сайт

Когда: 26 мая

Фото: fc-zenit.ru
 

«Классика на Дворцовой»

 

Концерт классической музыки в самом сердце Петербурга – изюминка Дня города. В 2019 году на сцену перед Эрмитажем выйдут знаменитые артисты, в том числе Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Компанию им составят вокалисты из США, Мексики, Италии, Кубы.

За танцевальную программу отвечают театр Аллы Духовой TODES, театр балета им. Леонида Якобсона, петербургские артистов балета и спортивно-танцевального клуба «Дуэт».

Официальный сайт

Где: Дворцовая площадь

Когда: 26 мая в 21:00

Сколько: вход свободный

Фото: Владимир Черенков
 

«Поющие мосты»

 

Новый сезон культурного проекта «Поющие мосты» начнется в ночь на 27 мая. В 23:30 на Адмиралтейской набережной пройдет концерт, который подготовит глава театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело.

Рядом с Дворцовым мостом прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» и «Вальс-фантазия» Глинки, полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, увертюра Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта» и вальс из балета «Золушка» Прокофьева.

В конце во время развода Дворцового моста и зажжения Ростральных колонн будет исполнен «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Где: Адмиралтейская набережная

Когда: 26 мая в 23:30

Сколько: вход свободный

Салют

 

Кульминацией праздника будет традиционный салют над акваторией Невы. Частью мультимедийного спектакля будет 3D-шоу. Его впервые покажут на разводной части Дворцового моста.

Светомузыкальное представление дополнит композитор и скрипач Эдвин Мартон. Он сыграет композицию «Peter Sanktus», которую написал специально для 316-летия Петербурга.

Помимо этого, петербуржцы увидят выступление акробатов и сборной России по гидрофлаю. Один из мировых чемпионов в честь праздника поднимется на доске с помощью мощного потока воды и пройдет между разведенными половинами моста.

Где: Адмиралтейская и Дворцовая набережные

Когда: 26 мая в 23:55
Фото: Instagram / @nata1906, @victory_history
 

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