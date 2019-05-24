Работа транспорта в День города в Петербурге – 2019: метро, автобусы, мосты

Петербург был основан 27 мая 1703 года. В этом году праздничный день выпал на понедельник – чтобы горожане смогли отметить День города, праздничные мероприятия перенесли на субботу и воскресенье. Дополнительного выходного в эту дату не предусмотрено.

Многие дневные мероприятия пройдут на Невском проспекте: торжественные шествия, автомобильные и велопарады. Поэтому автомобильное движение в этой части города будет перекрыто.

Метро и автобусы

В ночь с воскресенья, 26 мая, на понедельник, 27 мая, петербургский метрополитен будет работать без перерыва. На вход и выход будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 в кассах будут продаваться только жетоны только за наличные. При этом зайти в метро можно будет и по проездным билетам, купленным или пополненным заранее. С 00:00 до 06:00 будут курсировать автобусы по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 с 00-00 до 06-00. Интервал движения – 30 минут. Оплата в автобусах будет производиться по разовому тарифу – 40 рублей.

Мосты

В ночь с воскресенья, 26 мая, на понедельник, 27 мая, будет произведена дополнительная разводка Дворцового моста с 00:00 до 00:30. Далее, в эту ночь, Дворцовый мост будет разводиться по графику разводки для обеспечения судоходства: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55.

Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» напоминает, что наводка моста может осуществляться раньше времени – по факту прохождения последнего судна.

Невский проспект

В воскресенье, 26 мая, с 08:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка. Также в это время будет закрыто движение по набережной Зимней канавки от набережной реки Мойки до Миллионной улицы. С 16:30 до 23:59 будет прекращено движение по Певческому проезду.

В воскресенье, 26 мая, по Невскому проспекту пройдет праздничное шествие. В 13:00 от Гостиного двора стартует парад барабанщиков. Музыкантов будет около 3 тыс. человек. Под бодрящие музыкальные композиции они пройдут до канала Грибоедова.

В прошлом году им удалось установить рекорд России. В этот раз участники флэшмоба замахнулись еще выше и планируют попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Планируется, что в День города в 2019 году будут также перекрыты следующие пути: