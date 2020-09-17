Ледокол «Арктика» покинет Петербург 22 сентября

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» в рамках проекта 22220 завершил второй этап ходовых испытаний. Сейчас он вернулся в Петербург, однако вскоре отправится в Мурманск. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, который высоко оценил качество построенного на Балтзаводе судна, а также он заявил, что оно полностью готово к отправке на его будущее место работы — в Мурманск.

Как известно, 22 сентября ледокол «Арктика» должен выйти от достроечной набережной АО «Балтийский завод» по направлению к морскому порту Мурманска. Согласно плану, переход займет приблизительно две недели. К тому же, за этот период проверится работа атомного ледокола в ледовых условиях.

Напомним, что «Арктика» — это самый большой и мощный атомный ледокол в мире. Он предназначен для самостоятельной проводки судов, а также для лидирования караванов в Западном районе Арктики.