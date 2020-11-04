22 корабля хотят построить в Петербурге к 2024 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами города по судостроению. Он сообщил, что к 2024 году в Северной столице планируется построить 22 новых корабля и судна.

3 ноября президент России Владимир Путин посетил церемонию ввода в строй дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Он присутствовал при поднятии государственного флага на судне. Это - первый за несколько лет ледокол такого плана в России. Ледокол способен преодолевать льды, выполнять аварийно-спасательные работы, ликвидировать разливы нефти и пожары.

За 2020 год на воду в Петербурге спустили 9 суден. Ранее в эксплуатацию ввели плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", а также завершили строительство ледокола "Арктика".

На "Адмиралтейских верфях" проходит постройка платформы "Северный полюс", которая позволит проводить исследования в Северном Ледовитом океане круглый год.