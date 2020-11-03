Беглов выразил Путину благодарность за поддержку города в период пандемии

Встреча губернатора Северной столицы с Путиным произошла на борту ледокола «Виктор Черномырдин».

Во время беседы Беглов отметил, что город благодарен президенту за поддержку, оказанную во время пандемии коронавируса. По его словам, благодаря распоряжению, отданному Владимиром Путиным, из федерального бюджета были выделены денежные средства, сумма которых составила 21 млрд рублей. Эти деньги были использованы в целях закупки необходимых лекарств, средств защиты и осуществления выплат врачам.

31 млрд рублей был потрачен на социальную поддержку населения, которая была оказана семьям с детьми, учителям, пенсионерам, социальным работникам. Губернатор сообщил, что из Министерства охранения будут направлены еще 3,5-4,5 млрд рублей на закупку лекарств для коронавирусных больных.