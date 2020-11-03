Путин открыл церемонию ввода в строй флота ледокола "Виктор Черномырдин"

По информации, предоставленной в Смольном, ледокол примет участие в освоение Арктики, а также перевозке и снабжении научных экспедиций в Антарктике.

«Виктор Черномырдин» имеет возможность преодолевать льды толщиной в 2 метра, работать в качестве пожарного судна, заниматься ликвидацией нефтяных разливов и другое. Ледоколы такой мощности не строились в России на протяжении периода времени, превышающего 40 лет.

Сообщается, что губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил благодарность президенту за то, что он поддержал судостроение Петербурга. Беглов добавил, что данное событие как и активное развитие судостроения в целом является весомым поводом для гордости.

После церемонии состоится беседа Путина и Беглова, касающаяся наиболее актуальных проблем города.