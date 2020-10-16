Петербург участвует в арктическом турпроекте

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

Первый снег в Петербурге подвинули на будущую неделю

Год назад был совершен первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Его не сопровождал ледокол.

Так, планируется запуск регулярных контейнерных линий по Северному морскому пути. Петербург - единственный, обладающий подходящей инфраструктурой и портовыми мощностями для приема грузовых судов, город.

В Санкт-Петербурге разрабатывают комплекс туристических маршрутов по Арктике. Северная столица активно взаимодействует с нацпарком "Русская Арктика".

В настоящее время разрабатывается комплекс туристских продуктов и маршрутов по арктической зоне.

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