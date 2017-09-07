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Сергей Довлатов: Национальность – ленинградец. По отчеству – с Невы

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© Фото: Instagram / @zhannafalka

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Где Довлатов жил до эмиграции в США, сколько квартир сменил на Рубинштейна, где встретил первую любовь и сколько ступенек предстояло преодолеть писателю, выбираясь со строящейся станции «Ломоносовская» по пути за водкой.

Сергей Довлатов родился в Уфе, но Петербург для писателя всегда играл важную роль, ведь большая часть его жизни связана именно с городом на Неве. Петербург отметит День Рождения писателя – 3 сентября 2017 года Довлатову могло бы исполниться 76 лет – уже традиционным фестивалем День Д, который охватит не только тесно связанную с его жизнью улицу Рубинштейна, но и другие городские площадки.

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«Санкт-Петербург.ру» расскажет, как и почему те или иные петербургские места стали для Сергея Донатовича столь родными, а для его поклонников сегодня – знаковыми.

Улица Рубинштейна, 23

 

В 40-х годах ХХ века 23-й дом по улице Рубинштейна стал для писателя родным, здесь он жил практически вплоть до эмиграции. Семья Довлатовых занимала две комнаты в коммунальной квартире, так как снимать целую квартиру было очень дорого. В одной комнате жила мама Сергея, а в другой он сам. Писатель прожил здесь вплоть до 1975 года, поэтому можно смело сказать, что это место стало его творческой мастерской.

Сейчас там до сих пор находится коммунальная квартира, а на доме, где жил известный автор, располагается мемориальная доска, торжественное открытие которой состоялось 3 сентября 2007 года. В настоящее время квартира представлена не в лучшем виде, ведь со времен автора здесь остался лишь камин.

Школа № 206

 

Сергей Довлатов учился в самой обычной мужской школе № 206 на углу Щербакова переулка и Фонтанки. Именно здесь произошло становление Довлатова как писателя, ведь будучи школьником он уже отправлял свои первые стишки в журнал «Костер». Довлатов говорил: «1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных… Они публикуются в детском журнале «Кoстер».
Фото: Instagram / @sadbeetle, @dasha_bezuglovaa

 

Филфак ЛГУ

 

В 1959 году Довлатов поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра финского языка), но был отчислен за неуспеваемость на втором курсе. Сам писатель говорил про причину своего отчисления так: «Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку. И каждый раз проваливался. Языка я не знал совершенно. Ни единого слова. Кроме имен вождей мирового пролетариата. И наконец меня выгнали». Удивительно, что парень, талант которого зародился еще в школе, мог быть отчислен за неуспеваемость. Однако не все так просто.

Это место повлияло на судьбу Сергея, ведь именно здесь он встретил свою первую любовь – Асю Пекуровскую, которая в скором будущем стала его женой (не последней). О причине разрыва до сих пор ходят разные слухи. Поговаривают, что Ася нашла себе другого спутника жизни, а сам Довлатов даже грозился покончить жизнь самоубийством.

Станция метро «Ломоносовская»

 

Именно эта станция связана со знаменитым произведением «Чемодан». В главе «Номенклатурные полуботинки» рассказывается о том, как герой (то есть сам писатель) попал в бригаду камнерезов, которой поручили вырубить изображение Ломоносова для новой станции ленинградского метро. После окончания работ состоялся банкет, где герой крадет у главы горисполкома ботинки. Автор подробно описывает, как работники устанавливали барельеф Ломоносова в метро, в то время как строительство станции было не закончено.

Думается, что истинные поклонники Довлатова, спускаясь вниз по эскалатору, обязательно вспомнят, как автор писал о том, сколько раз он поднимался и спускался пешком 600 ступеней, чтобы удовлетворить алкогольные потребности своих коллег по работе.

Улица Рубинштейна, 22

 

Об этом доме мало что можно сказать, потому что Довлатов прожил здесь всего два года. Однако это была последняя квартира, где писатель жил перед эмиграцией. На этот раз Сергей смог позволить себе уже не коммунальную, а отдельную квартиру, куда он переехал вместе с матерью. В 1978 году Довлатов уехал в США, где получил известность и славу. Однако Сергей так и не стал счастливым: «Главная моя ошибка – в надежде, что, легализовавшись как писатель, я стану веселым и счастливым. Этого не случилось».

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