«Довлатов» и «Лето» представят на Лондонском кинфестивале

Фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего будут представлять Россию на Лондонском кинофестивале, одном из крупнейших и влиятельных в Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Фестиваль хорошо знаком с творчеством Кирилла Семеновича, так как два года назад мы были приглашены с фильмом «Ученик», который очень тепло был принят местной публикой, также как и профессиональным сообществом, которое собирается в Лондоне в это время. Надеемся, что фильм «Лето» встретят с таким же теплом», – отметил продюсер Илья Стюарт.

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Кинофестиваль в Лондоне состоится с 10 по 21 октября. Мероприятие проводят с 1956 года.

Фильм «Лето», посвященный жизни Виктора Цоя из группы «Кино» и рок-музыканта Майка Науменко вышел в российский прокат в начале июня. Режиссер монтировал картину, находясь под домашним арестом по делу о «Седьмой студии». Ленту о писателе Сергее Довлатове показывали в России в марте.