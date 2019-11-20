  • 21 Ноябрь 2019
USD 20.11.2019 63.7730 +0.0188
USD ММВБ 00:05 63.6991  
EUR 20.11.2019 70.6286 +0.0973
EUR ММВБ 00:05 70.4910  
Нефть($) 20.11.2019 62.47 +2.44
Нефть(p) 20.11.2019 3983.90 +156.74

«Я думаю, это наименее советский город России»: места Довлатова в Петербурге

Автор:


© Фото: spb.dominarussia.com

Темы дня

Сергей Довлатов прожил в Ленинграде около 30 лет, но славу он получил, перебравшись в Штаты. Сейчас его считают одним из самых известных петербургских писателей XX века.

Дом

 

Главным местом биографии Сергея Донатовича в Северной столице остается дом №23 на улице Рубинштейна. В нём писатель прожил 31 год.

В центр Ленинграда он переехал с семьёй в 1944 году. Сам он родился тремя годами ранее в Уфе, куда родственников Довлатова эвакуировали во время блокады.

Мемориальную доску писателю установили лишь в 2007 году. Спустя девять лет напротив дома появился памятник.

Где: улица Рубинштейна, 23

1948 год. Довлатов – на санках. Фото: citywalls.ru
 

Школа №206

 

Школа на Фонтанке находилась неподалёку от дома Довлатова. В разное время её закончили актёр Аркадий Райкин и палеонтолог Иван Ефремов.

У учебного заведения была своеобразная репутация. Его ценили за исторические интерьеры и традиции, но в то же время в ней было много шпаны – школа до 1954 года была мужской.

Сам Довлатов ни в чём таком не участвовал, он был домашним ребёнком. По воспоминаниям самого писателя, учился он не очень хорошо. 

Где: набережная реки Фонтанки, 62

Фото: citywalls.ru 
 

Филфак ЛГУ

 

После школы Довлатов решил поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Перед этим ему пришлось отправиться на работу в типографию им. Володарского, где он был цинкографистом, и учиться на подготовительных курсах.

В 1958 году Сергей стал студентом финского отделения. «Сейчас у меня нет никаких сомнений относительно того, чем мне надо заниматься, а в 58 году я поступил на финское отделение, но готов был пойти на албанское, неаполитанское, спартанское и вегетарианское. То есть мне было абсолютно всё равно, чем заниматься», – говорил он сестре в зрелом возрасте.

Студентам Довлатов запомнился харизмой и внешностью. По воспоминаниям однокурсником, будущего писателя интересовала не учёба, а жизнь.

На филфаке Сергей познакомился с Асей Пекуровской, которая стала его первой женой. Из университета Довлатова отчислили в 1962 году, после чего он ушёл в армию.

Где: Университетская набережная, 11

Фото: citywalls.ru
 

Журфак ЛГУ

 

Когда Довлатов вернулся из армии, он продолжил учёбу. Сначала он попал на русское отделение, а затем оказался на журналистском факультете.

Высшее образование Сергей Донатович так и не получил. Он какое-то время проучился в университете, а затем забросил учёбу.

Тем не менее большая часть его карьеры была связана с журналистикой. Довлатов работал как в советских изданиях, так и в американских, куда попал после эмиграции.

Где: 1-я линия В. О., 26

Фото: citywalls.ru
 

Кораблестроительный институт

 

Одним из первым мест работы Сергея Донатовича стала газета Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям». Здесь он провёл три с половиной года.

В газете Довлатов писал свои заметки, редактировал чужие, сочинял рассказы. Когда стал главным редактором, то отвечал за выпуск номеров.

Работа в институтской газете стала самой продолжительной в трудовой карьере писателя.

Где: Ленинский проспект, 101

Фото: citywalls.ru
 

Дом писателей им. Маяковского

 

В учреждении, которое располагалось рядом с Литейным мостом, Довлатов бывал нередко. Таким образом он надеялся получить официальное признание себя как деятеля литературы.

В Доме писателей Сергей участвовал в чтениях рассказов. Впервые это было в декабре 1967 года.

На одно из выступлений пожаловались трое начинающих писателей, Валентин Щербаков, Николай Смирнов и Николай Утёхин. Чтения они назвали «хорошо подготовленным сионистским художественным митингом», одним из самых опасных участников которого считали Довлатова.

Вскоре в 1968 году уволили Веру Кетлинскую, которая была председателем комиссии Союза писателей по работе с молодыми авторами. Тем самым Довлатов и его коллеги лишились возможности официальной карьеры писателей.

Где: Шпалерная улица, 18

Фото: citywalls.ru
 

«Ломоносовская»

 

Довлатов оставил след в истории петербургского метро. Он занимался отделочными работами при строительстве станции «Ломоносовская».

Историю Сергей Донатович описал в рассказе «Номенклатурные полуботинки» в сборнике «Чемодан»: «Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов».

Спустя пару месяцев фигуру Ломоносова убрали. Как утверждает Довлатов, сделали это по жалобе ленинградских учёных. После этого на станции появилась новая скульптура.

Где: улица Бабушкина

Фото: citywalls.ru
 

Последняя квартира

 

В период с 1972 по 1975 год Довлатов жил в Эстонии. Когда он вернулся в Ленинград, то поселился в квартире на Рубинштейна, 22, – в соседнем здании от ставшего родным дома.

Довлатов в это время жил бедно, менял разные места работы. Среди них были журнал «Костёр» и Пушкинский заповедник под Псковом.

Здесь писатель провёл пару лет, пока не эмигрировал в США. Последние 12 лет жизни он находился в Нью-Йорке, больше ни разу не оказавшись в городе на Неве.

Где: улица Рубинштейна, 22

Фото: citywalls.ru
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

    История дома с фантастическими интерьерами, построенного на деньги сибирских золотых магнатов. И очень запутанная жизнь владельцев: барона, торговавшего в СССР папиросами, и наследницы миллионов, сбежавшей от него в Париж.

    читать далее →

    Топ-7 барбершопов Петербурга: цены и отличия

    Собрали лучшие места города, где мужчины могут подстричься, подровнять бороду и просто угоститься кофе в приятной обстановке. Всё отсортировано по ценнику.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?
    24.10.19
    Травматолог-ортопед: в каких случаях следует обращаться к врачу
    18.10.19
    До 1 ноября у врачей есть возможность пройти переподготовку без аккредитации
    16.10.19
    Как выбрать паркетную доску для пола в квартире
    15.10.19
    Какую мебель можно выбрать для обустройства современной квартиры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram