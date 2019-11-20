«Я думаю, это наименее советский город России»: места Довлатова в Петербурге

Дом

Главным местом биографии Сергея Донатовича в Северной столице остается дом №23 на улице Рубинштейна. В нём писатель прожил 31 год.

В центр Ленинграда он переехал с семьёй в 1944 году. Сам он родился тремя годами ранее в Уфе, куда родственников Довлатова эвакуировали во время блокады.

Мемориальную доску писателю установили лишь в 2007 году. Спустя девять лет напротив дома появился памятник.

Где: улица Рубинштейна, 23

1948 год. Довлатов – на санках. Фото: citywalls.ru

Школа №206

Школа на Фонтанке находилась неподалёку от дома Довлатова. В разное время её закончили актёр Аркадий Райкин и палеонтолог Иван Ефремов.

У учебного заведения была своеобразная репутация. Его ценили за исторические интерьеры и традиции, но в то же время в ней было много шпаны – школа до 1954 года была мужской.

Сам Довлатов ни в чём таком не участвовал, он был домашним ребёнком. По воспоминаниям самого писателя, учился он не очень хорошо.

Где: набережная реки Фонтанки, 62

Фото: citywalls.ru

Филфак ЛГУ

После школы Довлатов решил поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Перед этим ему пришлось отправиться на работу в типографию им. Володарского, где он был цинкографистом, и учиться на подготовительных курсах.

В 1958 году Сергей стал студентом финского отделения. «Сейчас у меня нет никаких сомнений относительно того, чем мне надо заниматься, а в 58 году я поступил на финское отделение, но готов был пойти на албанское, неаполитанское, спартанское и вегетарианское. То есть мне было абсолютно всё равно, чем заниматься», – говорил он сестре в зрелом возрасте.

Студентам Довлатов запомнился харизмой и внешностью. По воспоминаниям однокурсником, будущего писателя интересовала не учёба, а жизнь.

На филфаке Сергей познакомился с Асей Пекуровской, которая стала его первой женой. Из университета Довлатова отчислили в 1962 году, после чего он ушёл в армию.

Где: Университетская набережная, 11

Фото: citywalls.ru

Журфак ЛГУ

Когда Довлатов вернулся из армии, он продолжил учёбу. Сначала он попал на русское отделение, а затем оказался на журналистском факультете.

Высшее образование Сергей Донатович так и не получил. Он какое-то время проучился в университете, а затем забросил учёбу.

Тем не менее большая часть его карьеры была связана с журналистикой. Довлатов работал как в советских изданиях, так и в американских, куда попал после эмиграции.

Где: 1-я линия В. О., 26

Фото: citywalls.ru

Кораблестроительный институт

Одним из первым мест работы Сергея Донатовича стала газета Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям». Здесь он провёл три с половиной года.

В газете Довлатов писал свои заметки, редактировал чужие, сочинял рассказы. Когда стал главным редактором, то отвечал за выпуск номеров.

Работа в институтской газете стала самой продолжительной в трудовой карьере писателя.

Где: Ленинский проспект, 101

Фото: citywalls.ru

Дом писателей им. Маяковского

В учреждении, которое располагалось рядом с Литейным мостом, Довлатов бывал нередко. Таким образом он надеялся получить официальное признание себя как деятеля литературы.

В Доме писателей Сергей участвовал в чтениях рассказов. Впервые это было в декабре 1967 года.

На одно из выступлений пожаловались трое начинающих писателей, Валентин Щербаков, Николай Смирнов и Николай Утёхин. Чтения они назвали «хорошо подготовленным сионистским художественным митингом», одним из самых опасных участников которого считали Довлатова.

Вскоре в 1968 году уволили Веру Кетлинскую, которая была председателем комиссии Союза писателей по работе с молодыми авторами. Тем самым Довлатов и его коллеги лишились возможности официальной карьеры писателей.

Где: Шпалерная улица, 18

Фото: citywalls.ru

«Ломоносовская»

Довлатов оставил след в истории петербургского метро. Он занимался отделочными работами при строительстве станции «Ломоносовская».

Историю Сергей Донатович описал в рассказе «Номенклатурные полуботинки» в сборнике «Чемодан»: «Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов».

Спустя пару месяцев фигуру Ломоносова убрали. Как утверждает Довлатов, сделали это по жалобе ленинградских учёных. После этого на станции появилась новая скульптура.

Где: улица Бабушкина

Фото: citywalls.ru

Последняя квартира

В период с 1972 по 1975 год Довлатов жил в Эстонии. Когда он вернулся в Ленинград, то поселился в квартире на Рубинштейна, 22, – в соседнем здании от ставшего родным дома.

Довлатов в это время жил бедно, менял разные места работы. Среди них были журнал «Костёр» и Пушкинский заповедник под Псковом.

Здесь писатель провёл пару лет, пока не эмигрировал в США. Последние 12 лет жизни он находился в Нью-Йорке, больше ни разу не оказавшись в городе на Неве.

Где: улица Рубинштейна, 22

Фото: citywalls.ru